Når DR hver aften viser programmet 'Vores Vejr', bliver seerne holdt som gidsler.

Det mener i hvert fald Berlingskes kulturjournalist Jakob Steen Olsen, der i en kommentar i samme medie hen over 544 ord kommer med en skarp kritik af vejrprogrammet.

Ifølge ham har vejrudsigten på DR over årene udviklet sig fra at være et program, der hurtigt orienterede om, hvordan vejret ville blive de kommende dage, til et program, der 'saver et kvarter af danskernes liv med en sløv kniv' hver aften i bedste sendetid.

Jakob Steen Olsen kritiserer blandt andet, at man i vejrudsendelsen også skal trækkes igennem kedelige indslag, der blandt andet kan handle om noget med naturen, før man kan komme frem til femdøgsprognosen.

I særlig grad langer han ud efter en af programmets vejrværter, Søren Jacobsen.

Ham beskriver Jakob Steen Olsen som en mand, der på skærmen virker til at have 'stort set lige så meget personlighed som et mellemgråt, lavthængende skydække en onsdag i det danske sommerland'.

»Jeg kan ikke gøre for det,« skriver han i sin kommentar og fortsætter:

»Hver gang Søren Jacobsen eller hans kolleger toner frem, har jeg det, ligesom en mere og mere desperat teenager må have det, når han eller hun er spærret inde hele den regnvåde skoleferie i en alt for lille campingvogn på en jysk campingplads i selskab med en træls onkel.«

DR oplyser til B.T., at man ikke har en kommentar til sagen.