Landmanden har tidligere haft problemer med, at han ofte endte i vennezonen, når han var interesseret i en pige. Men han var fast besluttet på, at det ikke skulle ske i 'Landmand søger kærlighed'.

En række landmænd er i øjeblikket på jagt efter den eneste ene i ‘Landmand søger kærlighed’, og en af dem er 25-årige Troels fra Skjern. I de seneste uger har seerne set, hvordan han har datet fem kvinder og løbet sendt dem ud én efter én, indtil han i aftenens afsnit blot havde to tilbage.

I løbet af TV 2-programmet afslørede Troels, at han tidligere har haft svært ved at åbne op, og at han ofte ender med kun at blive venner med de piger, han møder. Sådan skulle det ikke blive endnu engang. Det talte han om med Lene Beier, da han efter programmet medvirkede i ‘Landmand søger kærlighed – ekstra’, hvor han blev spurgt ind til, hvorfor det har været sådan.

– Det ved jeg sgu ikke. Det er bare, når jeg kommer til at snakke med folk. Jeg plejer at have nemt ved at snakke med folk og blive gode venner med dem, og det er nok bare der, den ligger, sagde han og fortalte, at det ærgrer han sig til tider over.

– Ja, nogle gange. Hvis det nu er en pige, man hellere vil se på en anden måde, lød det fra landmanden, der slog fast, at han endnu ikke har knækket koden til at komme ud af vennezonen igen.

Et skub i den rigtige retning

Der var ingen tvivl om, at Troels og pigerne hyggede sig, efter de var flyttet hjem til ham, og gentagne gange har seerne kunnet se dem alle i store grineflip. Men landmanden var også opmærksom på, at han ikke skulle fortsætte i samme spor, som han tidligere har gjort, og derfor forsøgte han også at skrue lidt op for romantikken og komplimenterne.

– Jeg kunne godt mærke, at der var lidt pres på os nogle gange, og at jeg nok lige skulle tage mig lidt sammen. Og hvis jeg ikke lige var blevet skubbet lidt den vej, så var det bare blevet fis og ballede det hele, siger Troels.

Om det lykkes Troels at undgå den farlige friendzone, kan du få svar på senere i ‘Landmand søger kærlighed’, som du kan se på TV 2 og TV 2 Play hver tirsdag klokken 20:00.

