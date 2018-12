Thomas fortryder ikke, at han sagde til Kristine, at hun "var for blød at holde om".

I løbet af efteråret har vi fulgt landmændene Martin, Anders, Jørgen, Niels og Troels i ‘Landmand søger kærlighed’ på TV 2. Derudover har vi også kunnet følge den 28-årige landmand Thomas i en særskilt serie på TV 2 Play – ‘Landmand søger kærlighed – den unge landmand’.

Her til aften har det dog været muligt at se første del af ‘Landmand søger kærlighed – historien om Thomas’ på TV 2, mens anden og sidste del bliver sendt næste tirsdag.

Under aftenen afsnit var Thomas på speeddate, hvor han efterfølgende skulle vælge en af de fire kvinder fra. Valget faldt på 25-årige Kristine, der fik en ærlig afvisning fra landmanden:

»Jeg er ked af, hvis jeg sårer dig. Du var den sværeste at holde samtalen kørende med. Og så brugte jeg udtrykket i min introvideo: 'De må gerne være bløde at holde om', og der er du nok lidt for blød at holde om. Jeg kan bare ikke afvise, at det punkt, det bliver jeg påvirket af,« forklarer Thomas i programmet og tilføjer, at Kristine er lidt mere blød end de andre piger.

Efterfølgende nævner de tre tilbageværende kvinder overfor hinanden, at de synes, at kommentaren om Kristines vægt var unødvendig, og værten Lene Beier får desuden forklaret Thomas, at han godt må være ærlig, men stadig tænke lidt over, hvordan han får formuleret sig.

Thomas fortryder dog ikke selv den ærlige udmelding til Kristine.

»Jeg har det fint med den måde, jeg fik det sagt på. For det overraskede mig, hvor meget det betød. Det var helt tydeligt, da jeg mødte hende på speeddaten, og det var helt ærligt en af grundene til, at hun blev valgt fra. Så jeg har det ikke dårligt med, at jeg var ærlig overfor hende. Ellers havde jeg jo sagt en løgn,« forklarer Thomas og fortsætter:

»Jeg fortyder ikke, at jeg sagde, hun var for blød at holde om, og jeg ville heller ikke gøre det anderledes i dag, hvis jeg kunne.«

»Også i forhold til de andre kvinder, de kan jo lige så godt vide min ærlige holdning til tingene. Jeg har det sådan, at man skal vise, hvem man er. Så jeg er bare helt ærlig, og det har jeg ikke fortrudt.«

Se anden del af ‘Landmand søger kærlighed – historien om Thomas’ på TV 2 næste tirsdag klokken 20.35 og find ud af, om Thomas finder den rette kvinde for ham.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen: