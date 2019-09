Anders Vanggård er begyndt at date en ny kvinde, som han mødte efter 'Landmand søger kærlighed'. Det fortæller han i 'Mænd, mad & kærlighed'.

Anders Vanggård formåede ikke at finde kærligheden, da han sidste år medvirkede i TV 2-programmet ‘Landmand søger kærlighed’.

Men nu tilsmiler lykken måske landmanden, der i hvert fald har mødt en sød kvinde.

Det kommer frem i ‘Mænd, mad & kærlighed’, der netop nu kan ses på TV 2 Play.

Her besøger kokken Claus Holm landmanden, der fortæller, at han er begyndt at date en latinamerikansk skønhed, som han i afsnittet skal imponere med sin madlavning.

»Vi kom lidt i kontakt med hinanden, efter programmet ‘Landmand søger kærlighed’ sluttede. Det giver åbenbart damer,« fortæller Anders med et grin.

»Jeg føler mig som en prinsesse«

Anders’ nye flamme er Elizabeth Mejia fra Honduras. Landmanden fortæller, at de to har set hinanden i et par måneder og mødtes i fem-seks weekender. De kalder sig ikke kærester endnu, for “hvornår er man egentlig kærester?” lyder det fra ham.

»Vi er i hvert fald venner med god kemi,« siger han med et lille grin, inden han bliver seriøs og fortæller, at han i hvert fald gerne vil være kærester med hende.

Der er ingen tvivl om, at Elizabeth, der er uddannet kok, er blevet glad for Anders, der behandler hende godt.

»Jeg faldt for Anders’ personlighed. Han er hjælpsom og tålmodig. Jeg har det rigtig godt sammen med Anders. Det er så hyggeligt at være sammen med ham, og jeg føler mig bare ligesom en prinsesse,« fortæller Elizabeth i afsnittet.

Her kan du se hele afsnittet, hvor du kan se, hvordan Elizabeth tager imod Anders’ madlavning – og om parret måske bliver kærester til sidst.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk