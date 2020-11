Svend fra 'Landmand søger kærlighed' søgte kærligheden – og fandt den.

Den 41-årige landmand, der ellers ikke fik mange breve og derved kvinder at vælge imellem indledningsvis i programmet, fandt sammen med landbrugshjælperen Maryna.

Og nu – et par måneder efter tv-optagelserne er færdiggjort – har parret taget det næste skridt i forholdet. De er nemlig flyttet sammen.

Det fortæller Svend til TV Midtvest.

Foto: Anders Brohus/TV 2 Vis mere Foto: Anders Brohus/TV 2

»Jeg har fundet kærligheden. Programmet gjorde, hvad det skulle,« siger han.

Som nævnt fik Svend en vanskelig start på TV 2-programmet 'Landmand søger kærlighed'. Da han første gang mødtes med Lene Beier, programmets vært, havde hun nemlig en nedslående nyhed med sig.

Svend havde 'kun' fået tre breve, hvilket især gjorde det første møde vanskeligt for Lene Beier.

»Det var ikke fordi, jeg ikke havde glædet mig til at møde Svend. Men jeg havde aldrig mødt ham. Når jeg tager derud, så er det første gang, jeg møder ham,« har Lene Beier tidligere forklaret om sine tanker inden mødet.

Lene Beier har været vært på 'Landmand søger kærlighed' siden første sæson i 2015. Foto: Anders Brohus/TV 2 Vis mere Lene Beier har været vært på 'Landmand søger kærlighed' siden første sæson i 2015. Foto: Anders Brohus/TV 2

»Og jeg var bange for at såre ham. Jeg vidste ikke, hvordan han ville reagere. Hvis vi havde såret ham, var vi jo nødt til at vise den scene i tv. Vi vil jo aldrig udstille landmændene, men her var der altså ingen valgmuligheder. Så jeg vendte og drejede det rigtig meget i mit hoved.«

Lene Beier havde heldigvis intet at frygte.

Svend tog det med et smil og var glad for, at der i det hele taget var kommet breve. For som han sagde, så er 'tre breve bedre end ingen'.

Og mere behøvede Svend da heller ikke, nu hvor Maryna er flyttet ind på gården.

TV Midtvest skriver videre, at Maryna har fået job som landbrugsmedhjælper i en svinebedrift tæt på hjemmet. For tiden er de desuden i gang med at renovere gården, fortæller de.

Og kommer der små landmand-babyer i fremtiden? Det udelukker parret ikke.