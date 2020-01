Kirsten og Jørgen har mange gode bud på, hvorfor forelskelsen varer ved.

I 10 år havde de ikke oplevet kærligheden, men så havnede de i et reality-program, som heldigvis førte dem sammen, og siden 2018 har Kirsten Marie Skaarup og Jørgen Pahus fra ‘Landmand søger kærlighed’ været et par.

Jørgen mener, at det måske er bedst ikke at gå for meget i dybden med, hvordan de to holder liv i kærligheden. Det er bedst for læseren, griner han.

»Men vi har da den samme humor, og humoren er vigtig i vores forhold. Vi kan sagtens lave en masse gas med hinanden,« siger han til Realityportalen.

Kirsten, der sidste år medvirkede i ‘Til middag hos’, er flyttet ned til Jørgen på hans gård i Stenderup syd for Holsted i Jylland.

Her sørger de for at få en masse gode oplevelser sammen, og de holder meget af at være sociale sammen og se nogle venner.

»Nu skal vi for eksempel på skiferie til Østrig her sidst i januar. Det bliver sjovt at komme igang med at stå på ski i min høje alder,« siger Kirsten.

»Kirsten er nybegynder og jeg har stået på ski i 40 år,« tilføjer Jørgen.

Kirsten kører kortet

Som de fleste andre landmand bruger Jørgen også mange timer på sit arbejde på gården. Men det er nu ikke noget, Kirsten klager over.

»Han har sit arbejde. Det er fint nok. Han tjener pengene. Og jeg bruger dem,« griner hun.

Selv er hun gået på pension, men der er alligevel meget at se til. Når hun ikke bruger tiden på at shoppe nyt til garderoben, passer hun sin lille gårdbutik. Og så er hun også optaget af at undervise i dans. For eksempel tager hun ud til polterabender og julefrokoster for at undervise, og snart skal hun til Thisted og undervise til et større event.

Bag kameraet

For både Kirsten og Jørgen har det været en god oplevelse at se sig selv finde kærligheden på tv. Dog kan de se, at der er lagt vægt på at lave god underholdning.

»Nu har vi nok den alder, at det ikke betyder så meget for os, hvordan vi ser ud på tv. Vi er ikke flove over eller fortrudt noget af det, vi har gjort.«

»Men mange af tingene er jo klippet på en måde, hvor vi kan se, at det var ikke helt sådan, det foregik i virkeligheden. For eksempel kan jeg godt lide at joke, men mine jokes bliver fremstillet på en anden måde, end måden jeg fortalte dem på,« siger Jørgen.

»Men jeg er på ingen måde utilfreds med programmet og kan sagtens genkende mig selv i det,« fastslår han.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk