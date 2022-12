Lyt til artiklen

De fandt kærligheden sammen i den seneste sæson af 'Landmand søger kærlighed'.

Nu har landmanden Leif Olsen og hans bejler Tina Lindstrøm så taget næste skridt i deres forhold.

Den 53-årige tappeoperatør er nemlig flyttet officielt ind på den 58-årige serviceleders gård på Nordfyn.

»Vi er flyttet sammen. Det skulle jo gå stærkt. Jeg havde taget den beslutning, at jeg ville ikke presse hende til at flytte, men lige pludselig synes hun, at det gav god mening også,« fortæller Leif Olsen, da B.T. møder parret på den røde løber forud for 'De største øjeblikke'.

For til sidst lod Tina Lindstrøm altså fornuften råde og sagde sin egen lejlighed i fynske Ryslinge op.

»Det er jo dyrt at bo alene med de gaspriser og alt muligt andet, så tænkte vi, at det kunne lige så godt briste eller bære, og så sprang vi ud i det,« siger tv-bejlerinden.

Så nu deler TV 2-parret altså pladsen på den nordfynske gård – ikke mindst sammen med Tina Lindstrøm schæferhund Zippo, der holder Leif Olsens terrier Oskar med selskab, foruden hendes to heste, der også har fået plads på fritidslandbruget, der allerede talte en besætning kødkvæg.

For udover at skulle finde hinanden, når kameraerne slukkede, så skulle de også finde hinanden i en helt almindelig hverdag.

»Min filosofi er, at det med at mødes i weekenden til god mad, god sex og god rødvin, ikke flytter noget. Det er hverdagen, der flytter folk. Og det har det gjort,« siger Leif Olsen.

Tina Lindstrøm og Leif Olsen på den røde løber til 'De største øjeblikke' 2022. Vis mere Tina Lindstrøm og Leif Olsen på den røde løber til 'De største øjeblikke' 2022.

Også Tina Lindstrøm understreger, at det »går fint« med at bo sammen indtil videre.

»Jeg har da ikke fået skæld ud endnu i hvert fald! Jeg har kun fået forbud fra vaskemaskinen, så hvor heldig kan man være!« tilføjet tv-landmanden med et grin.

Og selvom Tina Lindstrøm nok er den mest huslige i parret, så formår hun også at hjælpe til udenfor på gården.

»Jeg har boet på landet før, og jeg elsker at bo på landet. Det er dejligt, og jeg aflaster også Leif lidt, fordi jeg arbejder om natten, så når han så er på arbejde, og jeg står op der til middag, så passer jeg dyrene og går ud og fodrer dem og hvad, der nu ellers er. Og det nyder jeg simpelthen. Så har man så lidt mere tid til hinanden, når han så kommer hjem fra arbejde.«

»Du kommer ikke på lønningslisten,« joker Leif Olsen, før han indvender:

»Nej, det er lækkert, det påskønner jeg, og jeg sætter pris på endelig at have fundet én, som godt kan lide landlivet.«