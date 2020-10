Landmand Dennis og hans kæreste Anja har sagt ja til at dele resten af livet sammen.

Dennis Leonhardt fra Sønderjylland tonede frem på skærmen i 2016-udgaven af ‘Landmand søger kærlighed’, hvor han for alvor blev bemærket for sin meget sønderjyske accent, som ikke alle kunne forstå.

Han fandt ikke den eneste ene i programmet, men i marts 2017 kunne han afsløre, at han havde fundet en sød kæreste; den et år ældre Anja Paulsen, og tidligere i år blev parret forlovet, og på trods af hele corona-situationen holdte parret holdt fast i datoen for brylluppet, der dog blev lidt anderledes, end de havde forestillet sig.

»Vi havde en helt uforglemmelig dag, men på grund ad CORVID-19 valgte vi, at kun at de nærmeste måtte deltage, og så må festen vente, til det er mere sikkert og mindre restriktioner. Det var et anderledes bryllup, men vi vil ikke bytte det ud for noget andet,« fortæller Dennis’ kone Anja til Realityportalen.

Parret fik sig også et uforglemmeligt minde med sig, som altid vil minde dem om, at deres bryllup den 10. oktober 2020 var året med store corona-restiktioner.

For ude foran kirken, da Anja og Dennis kom ud, stod flere med heldragter, visir og masker.

»Det var mine kollegaer (jeg arbejder i sundhedssektoren), som stod espalier uden for kirken,« fortæller Anja, der har været sammen med landmand Dennis i fire år.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk