»Ej, Kirs-TEN! Det spørger du simpelthen ikke om!«

Der er kærlighed i luften i mandagens afsnit af 'Til middag hos', hvor 'Årgang 0'-Rachel har inviteret tre realitykollegaer hjem på sin kostskole til lækker mad og snak.

Men den dejlige samtaler tager pludselig en drejning, da Kirsten Skaarup, kendt fra 'Landmand søger kærlighed', stiller Rachel Ellebye et ganske privat spørgsmål.

'Bagedyst'-stjernen Micki Cheng mener nemlig ikke, at man kan spørge en 19-årig til hendes sexliv.

Rachel Ellebye har det seneste år dannet par med nordmanden Eirik, som hun mødte på Generator Hostel i København efter en bytur. Natten sluttede med et kys på Hovedbanegården og en aftale om at ses igen, inden Rachel Elleby hoppede på et tog hjem.

Mens middagsgæsterne Micki Cheng og Philip May fra 'Paradise Hotel' jubler over Rachel Ellebyes evner til hurtigt at få sin drømmemand på krogen, så er Kirsten Skaarup interesseret i detaljerne.

»Hvornår begyndte I så at sove i samme seng?« spørger 'Landmand søger kærlighed'-fruen.

Og det chokerer Micki Cheng.

»Det er jo dybt pinligt, det Kirsten spørger hende om. Det kan man simpelthen ikke. Hun er 19 år. Giv hende lige et break. Ej, det kan vi ikke spørge hende om,« siger den tydeligt forfjamskede 'Bagedyst'-darling.

Hovedpersonen selv tager dog ikke spørgsmålet så tungt. Og svaret falder rimelig hurtigt.

»En måned senere, da vi officielt blev kærester,« svarer Rachel Ellebye.

»Han overnattede her på kostskolen. Og så var det sådan noget med: 'Jeg synes ikke, du skal ligge på gulvet, så du kan bare ligge herop og putte med mig',« smiler hun, mens Phillip May igen må rose hende for hendes score-evner.