‘Landmand søger kærlighed’ vender meget snart tilbage.

Det er syvende gang, at TV 2 samler danskerne i det store dating-program ‘Landmand søger kærlighed’. For første gang i dansk historie er det ikke kun mænd, der skal vælge mellem et utal af kvinder, nu er også to kvinder med i programmet, som skal date mænd i håb om at finde kærligheden.

Det er Lene Beier, der igen er vært på programmet, som har premiere tirsdag den 11. august på TV 2 og TV 2 Play.

Foruden ‘Landmand søger kærlighed’ er der også premiere på ‘Den unge landmand’, der har premiere på TV 2 Play lørdag 15. august, ligesom man også kan høre mere til tidligere og nuværende landmænd i ‘Landmand søger kærlighed ekstra’ på TV 2 FRI.

