Landmanden Knud er en mand med faste principper. Han bor i Uganda, men så snart han får dansk jord under fødderne, skal han have hotdogs, saltlakridser og forårsruller. Gerne før end siden.

Og når det kommer til damer, så har den 63-årige landmand også en fast tjekliste. Det fortæller han i tirsdagens premiereafsnit af 'Landmand søger kærlighed - Jorden Rundt'.

Her besøger den populære tv-vært Lene Beier igen danske landmænd, der søger én at dele både liv og landbrug med. Denne gang foregår det bare, som titlen antyder, i udlandet - nærmere bestemt Australien, Portugal samt Uganda, hvor Knud bor til daglig.

Og da Lene Beier besøger ham med en sækfuld kærestebreve fra danske kvinder, der drømmer om livet som gårdfrue, står det hurtigt klart, at han ikke har de samme problemer med at skære feltet ned, som de danske landmænd ellers har haft i programmets fem foreløbige sæsoner.

Jeg hader hunde Knud, deltager i 'Landmand søger kærlighed'

»Jeg skal vælge fire (kvinder, red.), og det har jeg ingen problemer med. Slet, slet ikke, siger Knud, der med al tydelighed beviser, at selvom man har fundet det nødvendigt at tilmelde sig et datingprogram, så er man ikke nødvendigvis hverken desperat eller uden krav til en partner.

Den 63-årige udlandsdanskers kommende hustru skal for det første være naturlig. Og glad for god mad og vin.

»Og helst også glad for mig, jo,« tilføjer Knud.

Og så skal hun være omkring de 50 år. I hvert fald ikke ældre.

Og hun må ikke have hund.

»Jeg hader hunde,« siger Knud.

»Hvis den kommer til Afrika, så er der en slange, der æder den. Vi har jo pytonslanger dernede, og de kan rigtig godt lide hunde. De kan faktisk æde en rigtig stor hund.«

Knuds drømmekvinde skal også gå med 'lidt sminke og sådan lidt tjuhej,' som han siger og fører hånden gennem håret.

Det er svært at få Knud til at læse brevene fra de kærlighedshungrende kvinder. Han når sjældent længere end til billederne. Foto: Jeppe Melchiorsen/TV 2 Vis mere Det er svært at få Knud til at læse brevene fra de kærlighedshungrende kvinder. Han når sjældent længere end til billederne. Foto: Jeppe Melchiorsen/TV 2

En gård i Afrika er nok ikke lige stedet, man tager høje hæle på, medgiver landmanden, men når hun skal ind til byen, så må hun gerne trække i stiletterne og stadse sig ud 'og tjuhej'.

Og så skal hun altså også se godt ud. Det er vigtigt.

»Hun ser rigtig sød ud, men jeg kan se, at det vil aldrig gå,« siger han til et billede af en af bejlerne.

»Hvis man kan se på et billede af en dame, at man overhovedet ikke tænder på hende, så kan man lige så godt stoppe det med det samme. For så vil det aldrig gå godt - for hende eller for mig.«

Programmets pædagogiske og empatiske vært, Lene Beier, gør dog sit for, at den kræsne landmand læser kærestebrevene til ende i stedet for at nøjes med at kigge på billeder. Men det er svært.

»Hun ser sød ud,« prøver Lene Beier ved et af brevene.

»Ja, det gør hun. Men der er ingen grund til at læse det,« svarer Knud prompte, lægger brevet fra sig og tænder sin pibe.

Om kræsne Knud finder kærligheden, må man følge med i 'Landmand søger Kærlighed' for at finde ud af. Programmet sendes tirsdag kl. 20 på TV 2.