Sidste år så man ishockeyspilleren Anders Thimm lede efter den eneste ene i 'Landmand søger kærlighed'.

Men det var først kort efter optagelserne til TV 2-programmet, at den 34-årige bejler fandt kærligheden i norske Amalie, som han flyttede til Norge med.

I januar blev parret så gift, men nu efter tre måneders ægteskab er kærligheden er brast, fortæller Anders Thimm til Billed-Bladet.

'Lige så hurtigt, som det hele kan gå godt, så kan det også gå dårligt. Jeg datede Katja (fra 'Landmand søger kærlighed red.) for et år siden. Nu er jeg blevet single igen og flyttet hjem til Danmark, efter jeg boede i Norge i otte måneder. Det går hurtigt nogle gange,' skriver han i en mail.

Anders Thimm og hans nu ekskone Amalie til Reality Awards 2023, 18. januar 2023. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Anders Thimm og hans nu ekskone Amalie til Reality Awards 2023, 18. januar 2023. Foto: Ida Marie Odgaard

Anders Thimm deltog i niende sæson af 'Landmand søger kærlighed'.

Her var det landmanden Katja Gullaksens gunst, den aalborgensiske ishockeyspiller konkurrerede om, men han blev valgt fra i gruppedate-fasen.

I stedet sørgede Anders Thimm selv for at være en optaget herre, da TV 2-programmet løb over skærmen.

Han og hans norske kæreste Amalie fandt nemlig sammen, og hurtigt flyttede de til Norge sammen, hvor Anders Thimm fortsatte sin karriere som ishockeyspiller for Kirstiansand IK.

I november gik Anders Thimm på knæ for Amalie, og i januar blev parret gift på Bali.

Men nu er ægteskabet altså stoppet igen efter tre måneder, og Anders Thimm har igen dansk grund under fødderne.