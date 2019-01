De fandt hinanden under 'Landmand søger kærlighed', men hvordan går det i dag?

Der er slet ingen tvivl om, at ‘Landmand søger kærlighed’-parret 61-årige Jørgen Pahus fra Stenderup og 65-årige Kirsten Marie Skaarup fra Randers fandt melodien under programmet.

I slutningen af november fortalte parret, at de fortsat var kærester, og Kirsten fortalte, at der blev arbejdet på, at hun skulle flytte ned til Jørgen.

Og alting er fortsat godt mellem Jørgen og Kirsten, som til Reality Awards troppede op i matchende leopard-outfits.

Parret, som i øvrigt løb med titlen som “Årets par”, er fortsat kærester.

»Det går rigtig godt! Uha, han er bare dejlig,« sagde Kirsten forud for showet, mens hun holdt ekstra godt fast om Jørgen.

Parret har efterhånden været kærester i lidt over et halvt år, og så er de så småt begyndt at arbejde hen imod, at Kirsten skal flytte ind hos Jørgen.

»Først og fremmest har jeg flyttet min forretning ned til Jørgen, og der starter vi så. Og så senere flytter jeg derned.

Forretningen er ikke helt oppe at køre endnu, for vi er først ved at flytte det hele nu,« sagde Kirsten, som regner med, at forretningen er oppe at køre til påske.

Jørgen og Kirsten satser på, at de bor sammen, når sommeren atter er over Danmark.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk