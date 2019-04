Christian glædede sig ikke ligefrem til at se sig selv på skærmen - faktisk ved han slet ikke, om han vil følge med i programmet.

I går havde TV 2 premiere på et spritnyt program: ‘Landmand søger kærlighed – jorden rundt’. Programmet har samme koncept som ‘Landmand søger kærlighed’, men denne gang følger vi tre danske landmænd, der bor i udlandet. De leder alle tre efter den eneste ene, som de håber meget på, at deltagelsen i programmet kan hjælpe dem med.

En af de tre landmænd er 29-årige Christian Trojel, der er opvokset på en gård i Helsinge med mor, far og fire mindre søskende.

Siden 2013 har han dog boet i Australien, hvor han har sin egen maskinstation sammen med en kollega. Her presser de sukkerrør til havemuld for større producenter.

Der var ingen tvivl om, at Christian til at starte med var meget skeptisk omkring at være med i et dating-program på tv, og han var flere måneder om at sige ja til deltagelsen. I dag er han dog meget glad for, at han tog beslutningen om at være med:

»Det har været sjovt at være med i programmet. Der har også været fuld knald på, særligt i den uge, hvor det hele stod på hernede. Der var jeg træt i hovedet til sidst på grund af kameraerne og alle folkene omkring mig. Så havde jeg lidt brug for noget alenetid,« fortæller Christian til Realityportalen.dk.

»Når det er sagt, synes jeg, at det har været sjovt, og det er en oplevelse, som jeg ikke ville være foruden. Det er helt sikkert. Så jeg er glad for, at jeg endte med at ændre mening og sige ja til at være med.«

Selvom landmanden er glad for at have været med i programmet, betyder det dog ikke, at han ligefrem har glædet sig til at se sig selv på skærmen:

»Jeg ved ikke helt, om jeg vil se programmet. Jeg ved jo også, hvad der sker. Og så synes jeg, at det er noget mærkeligt noget at se sig selv på tv. Det ved jeg ikke, om jeg har brug for. Heldigvis er det ikke så mange omkring mig i min hverdag hernede i Australien, der kommer til at se det. Ellers tror jeg heller ikke, jeg havde meldt mig til,« forklarer han.

»Jeg krummer da lidt tæer over, når min familie derhjemme skal sidde og se med. Men så er det jo dejligt, at jeg kan gemme mig hernede i Australien godt og grundigt, så det ser jeg da helt klart som en fordel.«

