Sofie Linde går sjældent på scenen i 'X Factor', uden at seerne lægger mærke til hendes kjolevalg. I denne uge gjorde hun det igen.

Aftenens sang-tema var musik fra film og tv-serier.

Derfor var Sofie Linde iført en kjole, hvorpå man havde trykt filmplakaten til den aktuelle danske film 'Du som er i himlen', der har den 16-årige Flora Ofelia Hoffmann Lindahl i hovedrollen.

Det er netop Flora Ofelias ansigt, man kan se på kjolen, og efter showet fortalte Sofie Linde om det iøjefaldende kjolevalg:

»Vi havde filmtema, så jeg tænkte, hvem har vi af store skuespillere?«

Sofie Linde fortsætter:

»Der har vi jo Flora Ofelia! Hun er den yngste vinder nogensinde af Robert prisen, hun har vundet priser i Spanien, som den yngste nogensinde. Hun er en fantastisk forrygende. ung skuespillerinde.«

Det er ikke sådan influencer-agtigt, at du ville skabe opmærksomhed omkring filmen? For det virker, kan man sige?

»Haha, nej. I virkeligheden var det fordi, at designeren af kjolen tidligere har erfaring med at trykke filmplakater på kjoler, og derfor tænkte jeg, at det var totalt oplagt. Og så skulle det være med en super cool kvinde, og der har vi jo så Flora Ofelia, der buldrer der ud af,« forklarer Sofie Linde.

Sofie Linde var desuden vært på børne-MGP, da Flora Ofelia vandt tilbage i 2015, så på den måde har de også en fælles fortid.

Filmen 'Du som er i himlen', der er en filmatisering af bogen 'En dødsnat' fra 1912, hvor man følger tre generationer af kvinder på en gård i 1800-tallet, har trods flotte anmeldelser i ind og udland endnu ikke fået fat i det store, brede danske publikum.

Indtil videre har filmen, der havde premiere tilbage i februar, solgt knap 14.000 biografbilletter i Danmark, og Sofie Linde har da heller ikke fået set den endnu.

»Nej desværre, jeg kan heldigvis nå det endnu,« smiler hun.

Fredagens 'X Factor' var årets fjerde liveshow, hvor det sluttede med, at dommer Kwamie Liv skulle vælge mellem sine to deltagere Oliver og Tina.

Hun havde ualmindeligt svært ved at træffe et valg, men endte til sidst med at sende Oliver ud af programmet.