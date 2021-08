Lagde du mærke til, hvilken tidligere tv-kendis der sad med til bords i første afsnit af 'Gift ved første blik'?

Torsdag aften skød DR syvende sæson i gang af deres populære matchmaking-program, og til bryllupsfesten hos parret Michael og Pernille dukkede der et kendt ansigt op blandt gæsterne.

Der er tale om Ole Rolf Lassen, som i 2019 var med i TV 2s første udgave af 'X Factor', hvor han var forsanger i bandet Dr. Rolf og Kanylerne'.

Bandet havde Oh Land som deres mentor, men nåede kun at medvirke i et enkelt liveshow, før seerne stemte dem ud, så det var en kort tv-karriere, der altså i første afsnit af 'Gift ved første blik' blev vækket minimalt til live igen.

Michael Lundbergs far, Ole Rolf Lassen, ved bryllupsfesten. Foto: DR Vis mere Michael Lundbergs far, Ole Rolf Lassen, ved bryllupsfesten. Foto: DR

Da B.T. ringer til Ole Rolf Lassen for at høre nærmere, er han overrasket over at blive genkendt, men derudover vil han gerne bekræfte, at det er ham, der er med til festen, hvilket skyldes, at han er far til Michael.

Både far og søn bor på Langeland og Michael fortæller med et grin, at hans fodboldkammerater da også kan finde på at drille ham med, at de nu er blevet en kendisfamilie.

»Det er bare for sjov. Der er jo ingen af os, der meldte os til de to ting for at blive kendt. Min far gjorde det, fordi han godt kan lide at spille musik, og jeg, fordi jeg gerne ville finde kærligheden.«

Michael fortæller derudover, at hans far faktisk optrådte med et nummer ved bryllupsfesten, men det blev desværre klippet ud.

Ole Rolf Lassen er stadig aktiv – nu under navnet Dr. Rolf med Kanylerne.