Hvis du synes, der var et eller andet bekendt over den beatboxer, der indtog scenen lørdag aften under det danske Melodi Grand Prix, så har du helt ret.

Det er nemlig ikke første gang, han har været en del af sangkonkurrencen.

Første gang, han var en del af den, var det dog på en noget anden måde - og for et helt andet land.

Lørdag aften optrådte den belgiske beatboxer RoxorLoops sammen med sangerinden Jasmin Rose med nummeret 'Human' - men for ni år siden var han en del af a cappella-gruppen Witloof Bay, der stillede op til det belgiske grandprix med sangen 'With Love Baby'. Se deres optræden nederst i artiklen.

Her ses RoxorLoops sammen med gruppen 'Witloof Bay' til Eurovision i 2011. Foto: WOLFGANG RATTAY Vis mere Her ses RoxorLoops sammen med gruppen 'Witloof Bay' til Eurovision i 2011. Foto: WOLFGANG RATTAY

Dengang gik det gruppen så godt, at de endte med at gå videre til det helt store show, Eurovision, som dengang blev afholdt i Tyskland.

Desværre sluttede det musikalske eventyr i semifinalen.

Gruppen endte som nummer 11 - og manglede blot ét enkelt point få at kunne snige sig med i finalen.

Om han kan gentage succesen fra for ni år siden og sammen med Jasmin Rose gå videre til Eurovision, finder vi ud af senere lørdag aften, når vinderen kåres.