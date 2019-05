Man behøver ikke at have en bestemt størrelse for at kunne danse.

Sådan lyder det fra den unge amerikanske danser Lizzy Howell, der torsdag aften gik på scenen under Frankrigs optræden til Eurovision-finalen foran millioner af tv-seere, mens en enkel tekst blev vist på baggrundsskærmen:

'Folk dømmer mig ud fra et billede, men de kender ikke min historie'.

Lizzy Howell og hendes optræden under dettes års Eurovision, hvor hun står på scenen med den franske sanger Bilal Hassani og danseren Lin Ching-lan, der er døv, har hurtigt fået en del opmærksomhed.

Den franske sanger Bilal Hassani med de to dansere - Lizzy Howell og Lin Ching-lan.

Særligt på grund af det budskab, de alle tre kæmper for at komme ud med:

At man skal være sig selv - og acceptere sig selv.

Lizzy Howell er blot 18 år, men hun er allerede en erfaren danser og en viral internetsensation. For tre år siden blev en video, hvor man kan se hende udføre en form for pirouette i ballet, som kaldes fouetté, delt igen og igen på internettet, og den unge pige blev hyldet for at være med til at nedbryde stereotypen om, hvordan man bør se ud som danser.

I et tidligere interview med blog-mediet Dia har hun forklaret, at hun begyndte at danse, da hun var fem år gammel, fordi flere af hendes skolekammerater gik til det.

Siden har hun ikke kunnet slippe det.

Men selvom hun elsker det, har det ikke altid været lige nemt for hende på grund af den kropsbygning, hun har. Hun er blandt andet blevet mobbet - og en tidligere underviser hev hende engang til side og sagde, at hun burde tabe sig, hvis hun ville have bedre roller i danseforestillinger som 'Nøddeknækkeren'.

»Det gjorde virkelig ondt (at få at vide, red.). Jeg tog en uge fri, men så tænkte jeg: 'Jeg kan ikke lade være med at danse', så jeg tog tilbage,« har hun fortalt.

Til det amerikanske magasin Teen Vogue har hun også tidligere forklaret, at folk har forsøgt at overvise hende om, at hun skulle gå efter andre karrieremuligheder end danser.

»Jeg har tænkt på at stoppe flere gange. Men så har jeg tænkt: 'Skal jeg lade disse mennesker stoppe mig i at gøre det, jeg elsker?',« fortæller hun.

Det korte svar er 'nej'.

Selvom hun er blevet hyldet for at nedbryde stereotyper, så mener Lizzy Howell dog ikke, at det burde være noget, man fokuserer så meget på.

»Det føles godt at repræsentere diversitet i dans, men der burde ikke være nogen grund til diversitet. Vi burde alle være lige,« har hun tidligere fortalt.