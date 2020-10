Coronakrisen har også haft sin indvirken på 'Den store bagedyst', der i foråret måtte udskyde optagelserne og tilføje særlige restriktioner, som kom tydeligt til udtryk i første afsnit lørdag aften.

For det første skulle både dommere og deltagere som noget nyt have handsker på, når de var i kontakt med kagerne.

Derudover måtte der ikke uddeles kram, hvilket i flere situationer virkede helt forkert, lyder det fra flere af deltagerne.

»Det var virkelig akavet i situationer, hvor nogen blev stemt ud, eller når nogen blev kåret til ugens mesterbager,« fortæller 'Bagedyst'-deltager Morten Hansen fra Kastrup.

Mads fra 'Den store bagedyst' 2020. Foto: DR

»Der opstår jo hurtigt et enormt bånd deltagerne imellem, så det var lidt specielt ikke at måtte kramme,« tilføjer 'Bagedyst'-deltager Lars Bjødstrup fra Nyborg.

B.T. har været i kontakt med halvdelen af årets 10 nye deltagere, og de er enige om, at selv om det var mærkeligt at skulle holde afstand i bage-teltet, så var det nødvendigt for ikke at risikere at lukke programmet ned.

»Det havde jo ikke været så godt, hvis nogen af os blev syge, og vi så havde gået og krammet. Det var jo en kanon oplevelse at være med alligevel, og jeg har jo heller aldrig prøvet andet,« fortæller 'Bagedyst'-deltager Mads Eg Andersen fra Aarhus.

Flere af deltagerne vænnede sig også hurtigt til at bruge handsker og begyndte at øve sig med dem på, når de var hjemme imellem optagelserne. En enkelt synes dog, det var hæmmende:

Lena fra 'Den store bagedyst' 2020. Foto: DR

»Det var mega besværligt,« fortæller Morten Hansen, men tilføjer:

»Vi blev da bedre til det hen ad vejen.«

Søren Olsen, der er DR-redaktør på 'Den store bagedyst', forklarer til B.T., at man ganske rigtigt har indført handsker i år på grund af coronasituationen.

»Vi har altid fokus på god køkkenhygiejne, men netop nu synes vi, der er god grund til at være ekstra forsigtige.«

Han tilføjer:

»Vi har taget mange andre af de kendte coronaforholdsregler i forbindelse med optagelserne i år. For eksempel har der været masser af håndsprit, mere afstand under optagelserne, portionsanretninger til frokost med mere.«

På grund af den forskudte produktionstid har deltagerne også haft kortere pauser imellem hvert program, så de, der kom længst, ikke har kunne nå meget andet i optageperioden.

Søren Olsen fortæller, at de ikke i tidligere sæsoner har haft mistanke om smitte mellem de medvirkende i bage-teltet.