»Det var totalt nervepirrende,« lyder det fra Mads Hutzelsider.

Den 16-årige sanger fra Frederikshavn er klar til årets 'X Factor'-liveshow efter en tæt bootcamp-duel med den jævnaldrende Lasse Skriver fra Vejle.

Thomas Blachman, der skulle foretage valget, har hele tiden haft et særligt godt øje til Mads og havde allerede i den foregående sixchair-runde udråbt Mads som denne sæsons helt store håb.

Alligevel følte Mads sig ikke sikker, før Thomas Blachman til sidst gav den endelige besked.

Mads og Blachman under bootcamp. Foto: Lasse Lagoni / TV 2 Vis mere Mads og Blachman under bootcamp. Foto: Lasse Lagoni / TV 2

»Jeg kunne slet ikke mærke på ham, hvad han ville vælge. Jeg synes, jeg havde gjort det så godt, som jeg kunne, men det var jo ikke til at vide, hvad han tænkte,« fortæller Mads, der undervejs blev udsat for en lille Blachman-test.

For som man ser i denne uges 'X Factor'-udsendelse, taber Thomas Blachman pludselig sine briller foran Mads, da de taler sammen.

Hvor andre måske ville have samlet brillerne op og givet dem til Thomas Blachman, bliver Mads bare siddende – og det virker!

'Det er meget fedt, at du ikke samler dem op. Jeg kan ikke holde ud, når folk fedter for mig,' lyder det blandt andet begejstret fra 'X Factor'-dommeren.

Mads og Blachman på 'X Factor'-bootcamp. Foto: Lasse Lagoni / TV 2 Vis mere Mads og Blachman på 'X Factor'-bootcamp. Foto: Lasse Lagoni / TV 2

Da B.T. spørger ind til situationen, fortæller Mads med et grin, at det slet ikke var en bevidst handling fra hans side.

»Jeg tror, jeg i situationen sad og tænkte på en masse andre ting. Jeg registrerede godt, at han tabte brillerne, men det var ikke bevidst, at jeg ikke samlede dem op.«

Han tilføjer:

»Jeg tænkte godt over det bagefter, og det var lidt absurd – men det var det meste jo,« griner han.

»Så det var måske heldigt nok, at jeg ikke samlede dem op.«

'X Factor'-bootcampen blev optaget i efteråret, og derfor har Mads nu haft et par måneder til at forberede sig på de kommende liveshow.

Indtil videre tager han det stille og roligt, men han er spændt på, hvad der kommer til at ske, når det går løs 25. februar.

»Det bliver forhåbentlig en god oplevelse uden alt for meget drama. Jeg tror, det bliver fedt at se folks reaktioner på, hvad det er, man har gået og øvet op på.«

Selvom Thomas Blachman mener, at Mads har potentiale til at vinde 'X Factor' i år, tager Mads det selv mere afdæmpet, når han skal svare på, hvilke forhåbninger han har til de kommende liveshow.

»Jeg har ikke nogen specifikke drømme om, hvor langt jeg kommer, men det kunne da være sjovt at få lov til at stå på scenen mindst et par gange.«