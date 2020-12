Hvis man havde øjnene med sig lørdag aften, kunne man se et kendt ansigt blandt publikum.

Mathilde Gøhler var nemlig mødt op til aftenens 'Vild med dans'-konkurrence, hvor hun støttede sin veninde igennem 15 år, influencer Emili Sindlev.

Og det var noget af en aften, som Gøhler, der danner par med musiker Remee, var vidne til.

Emili Sindlev scorede nemlig fuld hus med ti-taller fra alle dommerne efter sin rumba med den professionelle danser Mads Vad.

Mathilde Gøhler dukkede op for at heppe på veninden. Vis mere Mathilde Gøhler dukkede op for at heppe på veninden.

Det var også en meget lettet Emili Sindlev, som kunne lade tårene trille, da hun fejrede en veloverstået dans i baglokalet.

»Mathilde (Gøhler, red) græd også,« sagde Emili Sindlev med et stort smil, efter aftenens konkurrence var overstået.

Hun gik sikkert videre sammen med sin partner uden at skulle i omdans. Det prøvede de to til gengæld sidste uge, og de var glade for at kunne undgå det.

»Det har bare været sådan en hård uge, så jeg tror virkelig bare, det var lettelsen, der kom dér,« lyder det fra Sindlev.

Arkivfoto af Mathilde Gøhler og kæresten, Remee. Foto: Nils Meilvang Vis mere Arkivfoto af Mathilde Gøhler og kæresten, Remee. Foto: Nils Meilvang

Hun og Mads Vad dansede til julesangen 'Let love be love' som er skrevet af Mathilde Gøhlers bedre halvdel, Remee.

»Vi skulle til at oplyse, hvem der skulle med som gæster, og så spurgte jeg bare Mathilde, om hun syntes, det ville være sjovt. Også nu hvor det passede med sangen,« siger Emili Sindlev efter showet.

»Det er jo virkelig bare rart med støtten,« lyder det videre fra hende.

Mathilde Gøhler nåede da også lige at veksle et par ord med Sindlev, inden hun stak af igen. Lige som pressen havde opdaget, at hun var der.

Emili Sindlev har fortalt i et af de tidligere programmer, at hun har haft problemer med at finde gode venner tidligere i sit liv.

Hun sagde, at hun både blev mobbet, men også havde en følelse af ikke at være god nok.

»Det er jo en lang historie, men det handlede primært om ikke at få opbakning og en følelsesmæssig ting med aldrig at føle sig god nok. Den anerkendelse, jeg tror, der manglede, gjorde, at jeg higede efter den hos de forkerte mennesker i det forkerte miljø,«lød det dengang fra danseren, som altså nu er videre til semifinalen.