Den ultraopmærksomme 'Badehotellet'-seer vil måske have bemærket, at fru Fjeldsø i år har fået et nyt smykke.

Og det er der en helt særlig årsag til, fortæller forfatterne bag den rasende populære TV 2-serie.

I ottende sæson er 'Badehotellet' nået til besættelsestiden. På gæsternes elskede strand patruljerer unge tyske soldater, og både stjålne rationeringsmærker og en eftersøgt kommunist skaber drama i kulissen.

Men fru Fjeldsø, spillet af Birthe Neumann, gør et mere stille og nærmest ubemærket oprør med nazismen. Hun har nemlig sat en diskret broche på venstre side af jakken.

Fru Fjeldsø, iført sit Kongeemblem, spiller bridge i dagligstuen med Badehotellets øvige gæster. Foto: Mike Kollöffel/TV 2

Et såkaldt Kongeemblem eller Kongemærke – som det blev kaldt i folkemunde – som flere bar i 40erne for at skilte med deres kongetro og protest mod den tyske besættelsesmagt.

»Fru Fjeldsø var den mest oplagte til at bære det emblem. Hun er gammelkonservativ og i den grad kongetro, og allerede i forrige sæson mente hun, at Danmark skulle have gjort mere modstand mod nazisterne,« fortæller Stig Thorsboe, medforfatter på 'Badehotellet', til TV 2.

Hun er bestemt ikke den eneste, der har den holdning. Især hr. Aurland har nærmest fra første sæson af 'Badehotellet' været opmærksom på det fremadstormende nazistparti og frygtet den invasion, som er blevet til virkelighed i den nuværende sæson. Men, som Stig Thorsboe påpeger, så er Hjalmar Aurland ikke udpræget royalistisk.

Ifølge kongehusets hjemmeside blev Kongemærket skabt i september 1940 i forbindelse med kong Christian 10.s 70-års fødselsdag godt fem måneder efter besættelsen af Danmark.

Det var billedhuggeren og gravøren Arno Malinowski i samarbejde med smykkefirmaet Georg Jensen, der stod for at producere det lille smykke, hvor overskuddet af salget gik til Kong Christian Den Tiendes Fond til støtte for sygdomsbekæmpende og kulturelle formål.

Egentlig skulle Kongemblemet have været solgt i en begrænset periode i forbindelse med kong Christians fødselsdag i 1940, men smykket blev så populært, at man fortsatte med at sælge det helt frem til kongens død i 1947.

Søsterparret fru Fjeldsø og Lydia Vetterstrøm Ploug spillet af henholdsvis Birthe Neumann, igen iført Kongemrket, og Sonja Oppenhagen. Foto: Mike Kollöffel/TV 2

1,2 millioner blev der solgt, hvilket ifølge Kongehuset svarede til, at hver husstand dengang havde ét smykke liggende.

Da kong Frederik 9. efterfølgende overtog tronen, foreslog man at lave et nyt Kongemærke. Men det afviste kongen af respekt for sin far og den betydning, som hans emblem havde haft for danskerne under besættelsen.