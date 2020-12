Hvis du synes, at den 'rigtige' Vincent, der dukker op i 16. afsnit af DRs julekalender 'Julefeber', virker bekendt, så er det fordi, det ikke er hans første optræden på landsdækkende tv.

Alfred Nordhøj Kann, som er den unge skuespillers rigtige navn, optrådte nemlig for to år siden foran 35.000 mennesker på Rådhuspladsen i København, da DR sendte en mindekoncert til ære for afdøde Kim Larsen.

Den dengang 14-årige Alfred Nordhøj Kann var en del af DRs børnekor og begejstrede seerne med sin udgave af Kim Larsen-hittet 'Joanna'.

(Se hans optræden i videoklippet øverst)

Alfred Nordhøj Kann dukker i 'Julefeber' op som den rigtige Vincent. Foto: DR Vis mere Alfred Nordhøj Kann dukker i 'Julefeber' op som den rigtige Vincent. Foto: DR

I den forbindelse udtalte han til DR, at han på sigt drømte om at blive skuespiller, og nu er han i hvert fald lykkedes at komme med i en julekalender.

Og Alfred Nordhøj Kann er ikke den eneste af årets unge 'Julefeber'-skuespillere, som du måske er stødt på før.

15-årige Silas Cornelius Van, der spiller Bjørn i 'Julefeber', er blandt andet Mads Mikkelsens filmsøn i 2020s store filmsucces 'Druk'.

Silas Cornelius Van som Bjørn i 'Julefeber'. Foto: DR Vis mere Silas Cornelius Van som Bjørn i 'Julefeber'. Foto: DR

'Julefeber'-Bjørn alias Silas Cornelius Van til gallapremiere på 'Druk' med Mads Mikkelsen og Lars Ranthe . Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere 'Julefeber'-Bjørn alias Silas Cornelius Van til gallapremiere på 'Druk' med Mads Mikkelsen og Lars Ranthe . Foto: Ida Marie Odgaard

14-årige Maria Szigethy, der i 'Julefeber' spiller balletpigen 'Frede', har tidligere også både optrådt til Zulu Comedy Galla og i 'Danmark har talent'.

Til Zulu Comedy Galla var hun kun otte år, da hun sammen med en veninde fra sin danseskole tog fusen på publikum, da de fyrede jokes af om de komikere, der sad i salen.

Da hun i 2017 var med i 'Danmark har talent', var det som den ene halvdel af comedy- og danseduoen 'Rica og Tudi', der blandt andet fik en kæmpe fan i Maria Szigethys aktuelle 'Julefeber'-kollega Peter Frödin, der som dommer sendte dem direkte til finalen.

10-årige Selma Dali Pape, der i 'Julefeber' spiller Bjørns lillesøster Gro, har derudover tidligere medvirket i et par af DRs børneprogrammer samt et enkelt afsnit af DR-serien 'Fred til lands'.

Selma Dali Pape som lillesøster Gro. Foto: DR Vis mere Selma Dali Pape som lillesøster Gro. Foto: DR

De to tvillingesøstre Rose-Maria og Isabella Kjær Westermann samt Anna Haarup Munch, der i 'Julefeber' spiller Frede og Bjørns ballet-klassekammerater, har tidligere spillet med i DRs børneserier 'Klassen' og 'Akavet'.

Og til sidst – hvis du har undret dig over, om Fredes søster Signe mon er døv i virkeligheden, så kan B.T. afsløre, at det bare er skuespil.

Kaya Toft Loholt som 'Fredes' døve søster i 'Julefeber'. Foto: DR Vis mere Kaya Toft Loholt som 'Fredes' døve søster i 'Julefeber'. Foto: DR

Kaya Toft Loholt, som hun hedder i virkeligheden, har tidligere i år spillet med i DRs dramaserie 'Når støvet har lagt sig' samt spillet Mikkel Boe Følsgaards yngste datter Emma i filmen 'En helt almindelige familie', hvor Mikkel Boe Følsgaards karakter vælger at skifte køn – og der talte hun i hvert fald fint.