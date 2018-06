Striden mellem Angelina Jolie og Brad Pitt om forældremyndigheden over deres seks børn fortsætter.

For over halvandet år siden søgte de to stjerneskuespillere om skilsmisse, men de er stadig ikke blevet enige om, hvor deres tre døtre og tre sønner på mellem ni og 16 år skal bo.

Ifølge en retskendelse, som er blevet lækket til CNN, er Jolie pålagt at fortælle børnene, at det er 'skadeligt for dem ikke at have et forhold til deres far', og at det er 'afgørende' at have et sundt forhold til begge forældre. Retskendelsen slår fast, at børnene henover sommeren skal dele deres tid mellem Brad Pitt i Los Angeles og Angelina Jolie i London. Forældremyndigheden er indtil videre hos hende, der har søgt om at få den permanent.

Brad Pitts talsmand afviser at kommentere, mens Angelina Jolies talsmand tager afstand fra lækagen.

»Angelina har fra begyndelsen fokuseret på børnenes sundhed og behov, hvilket er grunden til, at det sidste retsmøde bør holdes i enrum,« siger talspersonen.

Angelina Jolie og Brad Pitt nåede at være gift i to år.