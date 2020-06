Torsdag den 12. marts vågnede Peter Qvortrup Geisling med en følelse af at måtte gøre noget. Og han havde en idé.

Netop den idé har nu ført til, at DR genopliver 'Lægens Bord'. Ikke bare med fokus på corona. Nej, som vi kender det fra gamle dage. Næsten da.

En opdateret udgave af det succesfulde sundhedsprogram vender nemlig tilbage på skærmen 20. august klokken 21.25 og vil herefter være en fast del af DR's sendeplan.

Over sommeren vil der desuden blive sendt en række særudgaver af det Peter Qvortrup Geisling-styrede program.

Corona-udgaven af 'Lægens bord' har været en stor succes, hvis man kigger på seertallene. Og tv-lægen har været glad for at kunne bidrage til dækningen.

Det skriver Ekstra Bladet, og overfor B.T. bekræfter den 58-årige hovedperson den gode nyhed. Han glæder sig:

»Jeg har det rigtig, rigtig dejligt med det, fordi det er enormt hyggeligt at lave og faktisk også meget let. Og så kan jeg godt lide at lave et mix af historier,« fortæller tv-lægen med med sin vanligt rolige stemme.

'Lægens bord' havde premiere i 1997, og frem til 2005 nåede Peter Qvortrup Geisling at guide danskerne i sundhed gennem hundredvis af programmer, før formatet blev lagt i graven.

Og her blev det altså liggende. Indtil 12. marts i år.

Seerne skal mærke, at det er deres program Tv.læge Peter Qvortrup Geisling

Dagen forinden havde statsminister Mette Frederiksen lukket det danske kongerige ned, og coronakrisens alvor stod klart for de fleste. Også for Peter Qvortrup Geisling.

Han ville gerne bidrage og overvejede, hvilke værktøjer han havde i skuffen. Det var her, han kom i tanke om dét, der dengang var blevet startskuddet til hans tv-karriere; 'Lægens bord'.

»Jeg fik idéen klokken fem om morgenen. Så ringede jeg til min redaktør klokken otte. Om aftenen sendte vi det første program,« fortæller han.

Særudgaven af den gamle kending viste sig at være en succes. 600.000 danskere så med, og DR besluttede at gøre 'Lægens Bord' til en fast del af corona-dækningen.

Ugen efter så endnu flere med.

»Jeg tror, vi alle er blevet overraskede under corona-krisen. Og vi er i blevet overraskede over seertallene,« siger han og tilføjer:

»Med den opbakning, der har været, har ledelsen sagt: Skal vi ikke finde programmet frem igen?«

Som sagt, så gjort, og forberedelserne til 2020-udgaven af programmet er nu i fuld gang.

Studiet, som har dannet rammerne for Peter Qvortrup Geisling under corona-krisen, er væsentlig mere simpel end den, der er blevet bygget til den nye udgave af 'Lægens bord'. Foto: DR

En scenograf har bygget »den smukkeste konsultation«, og Peter Qvortup Geisling er allerede begyndt at efterspørge breve fra eventuelle seere.

Han kommer sågar med en direkte opfordring til B.T.'s læsere om at sende et brev til laegens-bord@dr.dk. Seerne kommer nemlig til at fylde mere i den opdaterede udgave af programmet.

»Seerne skal mærke, at det er deres program,« forklarer Peter Qvortup Geisling og uddyber, at det ikke er den eneste ændring, der er planlagt.

Der kommer nemlig også til at være korte, båndede indslag i programmet, så det hele ikke blot foregår i studiet.

»Der vil være små reportager, hvor jeg er hjemme ved patienter eller med til operationer. Der vil være meget mere virkelighed. Både seernes virkelighed og hospitalernes.«

Nytænkning til trods, er der så efterspørgsel på et program, der hittede i slut 90'erne - start 00'erne? Direkte adspurgt erkender tv-lægen, at det er svært at forudse.

»Men man kan sige, at sundhed næsten er blevet den nye religion i Danmark. Vi har meget mere fokus på sundhed i dag, end vi havde dengang, og behovet for fakta og værktøjer er blevet større,« siger han og tilføjer:

»Konkurrencen fra forskellige platforme og medier er jo så også blevet større. Så det bliver seerne, der bestemmer, om vi rammer rigtigt i 2020.«

Peter Qvortrup Geisling er forhåbningsfuld. Det er tydeligt at høre, når man taler med ham. Det samme er forventningens glæde.

Der er dog én ting, som han glæder sig mere til end noget andet:

»Jeg glæder mig allermest til, når jeg er rundt i Danmark for at lave foredrag, og der kommer en hen for at sige, at det var et godt program i torsdags - at det ramte netop det, han døjer med og skal opereres for, og at han nu er mere tryg ved det.«

»Det glæder mig, når jeg føler, at licenskronerne går til public service på mit område. Det er fantastisk,« afslutter han.