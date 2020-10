Lady Gaga fik kæmpesucces som hovedrolleindehaver i genindspilningen af filmklassikeren 'A star is born'. Nu skal successen gentages.

Ifølge mediet Deadline har sangerinden nemlig scoret endnu en vigtig rolle i en storfilm.

Hun skal nemlig spille rollen som Patrizia Reggiani, ekskonen til modegiganten Maurizio Gucci, som senere blev dømt for hans mord.

Det sker i filmen 'Gucci', hvor andre store stjerner som Adam Driver, Al Pacino, Robert De Niro og Jared Leto fremgår af rollelisten.

Patrizia Reggiani, da hun blev anholdt. Foto: FERRARO Vis mere Patrizia Reggiani, da hun blev anholdt. Foto: FERRARO

Og det er heller ikke 'hr. hvem som helst', der står bag indspilningen, der er baseret på bogen 'The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed'.

Det er nemlig instruktør Ridley Scott, der har lavet film som 'Gladiator ' og 'Blade Runner', som sammen med filmselskabet MGM vil lave filmen om det berømte mord.

Patrizia Reggiani blev gift med Maurizio Gucci, da hun var 24 år, men efter 12 års ægteskab forlod han hende for en anden kvinde.

Parret blev skilt i 1991 efter hårde forhandlinger om betingelserne. I 1995 blev den tidligere ægtemand så skudt og dræbt udenfor sit kontor i Milano.

Et mord, som ekskonen to år senere blev arresteret for at have arrangeret via en lejemorder, og som hun blev dømt for i 1998. Hun blev løsladt i 2016.