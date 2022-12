Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En kvinde faldt pludselig om i Operaen, da der skulle filmes 'De største øjeblikke' for TV 2 onsdag.

Den 50-årige kvinde blev hurtigt omgivet af folk, der kunne hjælpe og gav kvinden hjertemassage, til ambulancen kom.

TV 2 meldte onsdag ud, at kvinden var i bedring.

»En gæst er her til aften faldet om i foyeren før tv-optagelsen til 'De største øjeblikke'. Der blev tilkaldt hjælp med det samme, og vedkommende blev kørt af sted i ambulance. Familien har nu meddelt, at vedkommende er i bedring,« lød det fra Kamilla Walsøe, eventchef ved TV 2 Nyhederne.

Onsdag aften faldt en kvinde om i Operaen i København og måtte have hjertemassage. Hun blev hentet af ambulance, og nu melder familien, at hun er i bedring. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Onsdag aften faldt en kvinde om i Operaen i København og måtte have hjertemassage. Hun blev hentet af ambulance, og nu melder familien, at hun er i bedring. Foto: Thomas Lekfeldt

En pårørende til kvinden har torsdag delt på sociale medier, at der er nyt om kvindens tilstand..

Ifølge den pårørende blev kvinden lagt i kunstig koma og respirator, men fortæller, at hun nu er stabil.

Den pårørende takker i opslaget de mange mennesker, der hjalp kvinden, der fik pludselig blev dårlig og fik et hjertestop, inden arrangementet gik i gang.

Flere i publikum til optagelserne græd. De mange gæster blev, kort efter kvinden faldt om, gennet væk fra området, og blev siden vist ind i salen før tid, hvor man altså afventede, hvorvidt showet kunne afholdes.

Klokken 19.45, omtrent 20 minutter senere end planlagt, begyndte optagelserne og TV 2-showet 'De største øjeblikke'.

Showet skal sendes fredag 30. december.