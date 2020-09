»Hvorfor har du ikke betalt din husleje?« spørger Kenneth Hansen undrende.

I tirsdagens afsnit af 'Luksusfælden' har han og medekspert Carsten Linnemann svært ved at blive kloge på, hvad der foregår i deltageren Karinas hoved. Om hun forstår, hvor skidt det står til.

Den 44-årige kvinde fra Tommerup på Fyn er halvanden måned bagud med sin husleje.

Selv forklarer hun, at det skyldes, at hun i øjeblikket er arbejdsløs. Men den undskyldning har eksperterne svært ved at godtage.

44-årige Karina fra Tommerup har svært ved at betale sin husleje. Foto: Nent Group

De kan nemlig se, at hun for nylig har fået udbetalt 22.500 kroner – der bør altså være råd til regningerne.

»Vi kan godt komme i tvivl om, hvorvidt hun er opmærksom på, hvor alvorlig en økonomisk situation hun står i, og hvilke fatale konsekvenser den manglende huslejebetaling kan få,« lyder det fra Carsten Linnemann.

For blot et år siden havde Karina, der er mor til to døtre, rigelig af penge at rutte med. Godt nok ikke hendes egne. Det var nemlig lånte penge.

Penge, som i høj grad blev smidt i døtrenes retning:

»Da jeg tog de der lån, fik de faktisk rigtig meget. Min store datter fik en del af pengene, for dengang var hun og kæresten på kontanthjælp og havde ikke rigtig nogen penge.«

»Der har jeg været lidt en hønemor – curlingmor.«

Også den yngste datter fik del i Karinas midlertidige velstand. Faktisk fik hun så meget, at vennerne begyndte at kalde hende et »curlingbarn«.

»Min yngste datter er en lidt dyr dame. For hun vil gerne gå i Nike, Gucci, Dolce Gabbana og hvad de ellers hedder, de fine, fancy mærker. Og det har hun jo til dels fået lov til. Og har fået meget af det i gaver.«

Eksperterne er i tvivl om, hvorvidt Karina forstår alvoren. Foto: Nent Group

»Da jeg tog lånene sidste år fik de pænt meget i julegaver. Der var ikke nogen begrænsning, for der var pengene der jo.«

Nu er pengene der ikke længere. Og Karina risikerer, at hun og den yngste bliver smidt på gaden, hvis ikke huslejen snart bliver betalt.

Eksperterne vil gerne hjælpe, men de stiller nogle krav: Karina skal finde et job, og hun skal sælge sin bil. Særligt sidstnævnte er Karina ikke begejstret for.

Men er hun villig til at ofre bilen for eksperternes hjælp? 'Luksusfælden' kan ses på Viaplay og på TV3 klokken 20.