I tirsdagens afsnit af 'Luksusfælden' var eksperterne i Struer for at hjælpe Connie og Esben med sidstnævntes kvikslånsgæld, som i programmet er nået op på 169.000 kroner.

Oprindeligt lånte han 'kun' 70.000 kroner, men kreditoren vil have 5.000 kroner om måneden i afdrag, og det mener Connie og Esben ikke, at de har råd til at betale. Så lånet står bare og vokser.

I dag har piben dog fået en anden lyd, og parret får langsomt, men sikkert barberet gælden ned.

Sådan lyder det fra Esben, da B.T. snakker med ham.

»Det går fint. Det går, som det skal.«

»Det bliver bare betalt, og det er jo dejligt. Jeg arbejder lidt mere, så jeg får betalt det, jeg skal betale.«

Han har da også en klar opfordring til dem, der sidder derude og kunne overveje at få sig et kviklån.

»Der er nok ikke ret mange ting, der er så vigtige, så hvis der er nogen, der overvejer at tage et kviklån, så synes jeg, at de skal sige nej. Og hvis man skal tage et kviklån, skal man sætte sig meget ind i, hvor meget man skal betale i renter,« siger han.

Parret var bestemt ikke enige i eksperternes beregninger. Foto: TV3.

I programmet synes parret, at eksperterne, Kenneth Hansen og Sesilie Munk-Stenderup, er for hårde ved dem, og Connie må da også bede om en pause undervejs, da der er uenighed om eksperternes beregninger.

Den følelse har ikke forladt ægteparret i dag.

»Vi synes stadigvæk, at de var hårde ved os. Mest Connie. Men det er klart, at det er godt tv at have en, der er følsom.«

Esben og Connie er dog, trods alt, glade for, at de var med i programmet, fordi eksperterne fik lavet den aftale med kreditorerne, som parret ikke selv havde haft held til at få i hus.

I programmet står parret også over for et valg. Enten skal de finde en måde at få 2.600 kroner mere udbetalt om måneden, eller også må de sælge deres bil.

Her er Connie stålfast. De har brug for en bil, så Esben må sørge for at tjene pengene. Og så er hun egentlig ligeglad med, om Esben er nødt til at få en avisrute.

Så galt er det ikke gået, men han var ellers åben overfor tanken.

»Det kunne have været hyggeligt, men der er jo ikke så mange avisruter af få,« lyder det med et grin.