Der var masser af godt humør og hænder, som var skruet ordentligt på, da Jeanne Fjorback torsdag trådte ind i 'Løvens Hule' med sin virksomhed Handywoman.

Og faktisk var det ikke første gang, at den pink-klædte gør-det-selv-kvinde fik lov til at vise sine evner med værktøj frem på DR1.

I 2018 var hun nemlig med i DR-programmet 'Håndværkerne rykker ind', hvor hun sammen med sin arbejdspartner og kæreste konkurrerede om at vinde entrepriser over andre håndværkerhold. Derfor var det også med en vis erfaring, hun igen trådte ind foran et tv-hold.

»Når man har prøvet det før, ved man lidt om, hvordan det fungerer, og at sådan noget her skal klippes bagefter. Og der tænkte jeg 'uha', det havde jeg lidt betænkeligheder ved, men man må jo bare tænke sig godt om, når man står der, og så håbe på det bedste,« siger hun til B.T.

Jeanne og Dan i 'Håndværkerne rykker ind' – de er i dag gift. Foto: DR/Strong Productions Vis mere Jeanne og Dan i 'Håndværkerne rykker ind' – de er i dag gift. Foto: DR/Strong Productions

Jeanne Fjorback er da også fint tilfreds med, hvordan hun bliver fremstillet i programmet, hvor det ikke blev til en investering fra løverne, men dog et tilbud om coaching fra Mia Wagner.

I stedet er hun kørt videre med Handywoman på egen hånd, hvor den seneste tilføjelse er en stor, lyserød lastbil, som skal gøre det muligt at fragte hendes gør-det-selv-kursus for kvinder rundt i hele landet.

Og partneren fra 'Håndværkerne rykker ind', Dan Thylkjær Fjorback, er fortsat med på holdet – dog med en mindre opgradering. De to er nemlig blev gift.

Dog har han ikke så meget med arbejdet i Handywoman at gøre – og så alligevel lidt.

»Han har jo sit tømrerfirma ved siden af, og det havde han også dengang, vi mødte hinanden. Vi mødte jo hinanden i et byggemarked. Så han har tømrerfirmaet, og det er hans arbejde, og jeg har mit lille lyserøde firma.«

»Dog er jeg jo desværre nødt til at hyre ham ind for øjeblikket til at køre min lastbil, for jeg har ikke taget kørekortet endnu. Det tager sgu ti uger, og det har jeg ikke lige tid til, så han må med på slæb og tegne nogle tegninger og lave nogle tilbud,« griner hun.

Det at leve sammen og samtidig, i et vist omfang, arbejde sammen er heller ikke noget problem.

»Vi er gode til at arbejde sammen, og han hjælper mig selvfølgelig også med at få ombygget lastbilen. Vi er gode sammen.«