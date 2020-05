Er du kunde hos YouSee? Så kan du se frem til et større og udvidet filmkatalog på din skærm.

YouSee og Nordisk Film har nemlig præsenteret en filmaftale, der har været syv måneder undervejs. I dag, den 1. maj, træder aftalen i kraft.

Det skriver YouSee i en pressemeddelelse.

Aftalen betyder konkret, at YouSee-brugere får direkte adgang til danske og udenlandske film, som Nordisk Film har vist på det store lærred. Filmene bliver tilgængelige, når de har været vist i biograferne, og kan købes eller lejes.

'Klovn the Final' kan snart ses gennem et YouSee-abonnement. Foto: YouSee / Nordisk Film. Vis mere 'Klovn the Final' kan snart ses gennem et YouSee-abonnement. Foto: YouSee / Nordisk Film.

'Der sker store ændringer på det danske mediemarked i disse år, og vi er glade for, at vi via samarbejdet med Nordisk Film kan være med til at sikre en endnu bredere adgang til både danske og internationale premierefilm,' siger Jacob Mortensen, direktør i YouSee, i pressemeddelelsen.

Filmene bliver tilgængelig for tv-brugere, har har YouSees grundpakke. Derudover vil filmene også blive vist på Xee, YouSees egen kanal.

1. maj action-thrilleren Angel Has Fallen og gyser-dramaet Midsommar de første premiere-film, tv-kunderne kan se. Aftalen løber fra i dag og tre år frem.

