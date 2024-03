Efter fredagens semifinale er Simon Kvamm gået sikkert videre i 'X Factor'.

Den nye dommers dominans blev cementeret med genbesøget fra gruppen ROSÉL, som han vandt med til sin debut sidste år, og i årets finale står han igen stærkest med hele to deltagere videre.

»Vi sender en flaskepost ud og siger: Er det her noget, som du ikke vidste, du gerne ville have? Og så kommer den tilbage med det svar, den har gjort nogle gange, der bare hedder JA TAK,« lyder det stolt fra Simon Kvamm til B.T. efter showet.

Men kan vi så forvente at se den nye dommer fortsætte i TV 2-formatet i en tredje omgang?

»Det er noget, jeg ikke rigtigt har taget stilling til endnu, men som kommer lige om lidt, når den her omgang er overstået. Så begynder jeg at tænke over det,« fortæller Simon Kvamm.

Mere kryptisk bliver det dog, når man spørger den nye dommer, om TV 2 allerede har hørt ham om, om ikke nok han vil rydde kalenderen til dem igen næste år.

For her lyder det med et forsigtigt smil:

»Det må du høre dem om!«