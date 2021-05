Både dronning Margrethe og ældstesønnen kronprins Frederik lader danskerne komme lidt tættere på, når de i maj er aktuelle i en ny DR-serie.

Mens kronprinsen i serien drager på udforskning, er Dronningen sat i stævne i det blå værelse på Fredensborg Slot.

Herfra vil hun fortælle om kongehusets historiske bånd til Færøerne.

Det er nemlig netop vores venner mod nord, der er omdrejningspunkt i programmet ’Kongehuset på Færøerne’, som har premiere 24. maj.

Dronning Margrethe i det blå værelse på Fredensborg Slot. Vis mere Dronning Margrethe i det blå værelse på Fredensborg Slot.

I programmet vil man som seer kunne følge kronprinsen dykke ned i undersøiske tangskove, samle plastik med miljøforkæmpere, fangere friske søpindsvin med en Michelin-kok og blive klogere på glaskunst med kunstneren Trondur Patursson.

Han skal desuden til privat hjemmekoncert med den færøske kunstner Greta Svabo Bech.

Og mens kronprins Frederik altså slår sine folder på øerne i den nordlige del af Atlanterhavet, har hans mor i programmet sat sig til rette på Fredensborg Slot.

Herfra vil hun fortælle om den tætte historie, Danmark og Færøerne har haft siden det tidligere 1900-tallet. Dengang, regenten hed Christian den tiende.

Kronprinsen er taget med en gruppe færøske miljøforkæmpere ud for at indsamle plastikaffald fra havet i en svært tilgængelig fem-seks meter dyb kløft. Foto: Morten Krüger Vis mere Kronprinsen er taget med en gruppe færøske miljøforkæmpere ud for at indsamle plastikaffald fra havet i en svært tilgængelig fem-seks meter dyb kløft. Foto: Morten Krüger

Dronning Margrethe vil også sætte ord på, hvordan hun som barn blev fascineret af Færøerne i 1949.

Her havde Færøerne i årevis været afskåret fra Danmark under Anden Verdenskrig, og øerne løsrev sig ved krigens afslutning Danmark.

Rigsfællesskabet var udfordret, lyder det fra Dronningen, der husker, at hendes forældre i netop 1949 besøgte nationen.

»Der havde været ’en del knuder og knaster …. lidt klumper i suppen’, som Dronningen udtrykker det, og det gjorde, at kongeparret var særligt spændte på besøget inden afsejlingen fra København,« lyder det i en pressemeddelelse fra DR.

På Færøerne dykker Kronprinsen i en af Europas største tangskove. Foto: Emil Midé Erichsen Vis mere På Færøerne dykker Kronprinsen i en af Europas største tangskove. Foto: Emil Midé Erichsen

Siden har majestæten flere gange selv besøgt Færøerne – det samme har hendes børn og børnebørn.

Og 24. maj klokken 20 på DR 1 og klokken 6 på DR Ttvbliver seerne altså inviteret med på tur.

Programmet er en del af en miniserie med to dokumentarer om kongehusets bånd til Færøerne og Grønland.

Optagelserne på Færøerne er lavet før coronapandemien. Optagelserne i Grønland er udskudt til 2022.