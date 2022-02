»Det var helt vildt nervepirrende,« husker de to veninder Lina og Camille i dag tilbage på deres 'X Factor'-exit.

Efter at have imponeret i den første auditionrunde, havde dommer Kwamie Liv taget dem med til sixchair-runden, men her gik den altså desværre ikke længere.

»Hver gang en ny gruppe kom på scenen, tænkte jeg, 'åh nej er det vores tur til at ryge ud,« husker Lina, mens Camille med et grin tilføjer, at hun faktisk har svært ved at huske præcis, hvad der skete.

»Jeg føler, at jeg var helt ved siden af mig selv. Jeg var så nervøs.«

Thomas Blachman syntes, de hver især havde fine, indbyrdes stemmer, men var ikke tilfreds med helheden.

Martin Jensen skruede op for retorikken og mente, at de ligefrem sang 'skingrende falsk'.

De to veninder er enige i, at det måske ikke var deres allerbedste præstation, men derudover lod de sig ikke påvirke at kritikken.

»Det påvirkede mig ikke. Man kan selvfølgelig altid gøre det bedre, men jeg tror, man skal huske på – og det er uanset, om man er til eksamen eller er med i 'X Factor' – så skal man huske på, hvad man selv kan. Jeg ved godt, hvad jeg kan. Det gør Lina også,« lyder det fra Camille.

Lina og Camille til sixchair. Vis mere Lina og Camille til sixchair.

»Sådan har jeg det også. Jeg tror også, ens præstation meget afhænger af sangvalget.«

I dag har de det okay med at ryge ud af 'X Factor' inden de afgørende bootcamps.

De synes, at det var en fantastisk oplevelse at være med og er stolte over trods alt at nå igennem et par af de første frasorteringsrunder.

Til daglig bor de i henholdsvis Brande og Esbjerg og går i gymnasiet og på HF.

De kender hinanden fra efterskolen, og det var Lina, der fik ideen, at de skulle stille op i 'X Factor'.

Selvom Kwamie Liv slukkede deres 'X Factor'-drøm, har de ikke opgivet musikken.

De har begge kontakter til folk, der gerne vil prøve at lave musik med dem, så nu er det blot at se, hvad fremtiden bringer.

»Planen er udgive en EP (Minialbum, red.) senere i år. Vi er i gang med at eksperimentere lidt med, hvad min stemme kan,« lyder det fra Lina.

»Jeg har også snakket lidt med en producer. Vi har ikke planlagt noget endnu på grund af corona, men jeg vil helt sikkert også gerne mere med musikken,« tilføjer Camille.