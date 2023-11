'Historien om Sverige' er SVT's pendant til DRs succes 'Historien om Danmark', men det lader til, at svenskerne er blevet inspireret af lidt mere end blot titlen.

Det mener i hvert fald filmredaktøren på Sydsvenskan, Mattias Oscarsson. Berlingske fortæller, at han har modtaget mange henvendelser fra avisens læsere, hvor de skriver, at de to serier har en hel del ligheder. Det fik ham til at tage et nærmere kig på sagen.

Og allerede fra første scene, er det som at se det samme program.

»Vi ser en næsten identisk rekonstruktion af, hvordan bønder ankommer med båd og møder fjendtlige jægere (...) Pludselig, fra venstre, kommer vores fortællere direkte ind i scenen. I det danske Lars Mikkelsen (i blå frakke), der peger på den truede landmand og siger: 'Med hans ankomst ændrer alt sig.' I den svenske er det Simon J. Berger (i blå jakke), der siger: 'Efter dette møde bliver intet det samme,'« skriver Oscarsson.

Han nævner flere ligheder, ligesom han også tog kontakt til producenten på den svenske serie, Patrick Bratt, for at høre, om der var tale om et samarbejde med DR – og hvorfor det samarbejde i så fald ikke var nævnt i rulleteksterne.

Der er dog ikke tale om et samarbejde mellem den svenske og danske tv-station. Producenten fortæller dog, at de har taget inspiration fra den danske serie, da manuskriptet skulle skrives.

»I dette tilfælde vil jeg sige, at 'manuskriptskrivning' er en eufemisme for 'karbonkopiering'.«

Kritikken af 'Historien om Sverige' skal også ses i det lys, at SVT i sin promovering kaldte det for en unik satsning.

Patrick Bratt forsvarer det dog overfor Expressen. Her siger han blandt andet, at lighederne skyldes, at Sverige og Danmarks tidlige historier er meget lig hinanden.

»Vi har aldrig haft ambitionen om at genopfinde hjulet,« slår han fast.