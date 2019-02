Kritikken haglede fredag aften ned over DR, da adskillige utilfredse tv-seere reagerede på reklamebjælker, der tonede frem på skærmen under 'Disney Sjov' og 'Historien om Danmark'.

Reklamebjælkerne var en foromtale af Danmarks Indsamling, der bliver vist på DR1 lørdag aften. Det fik flere seere op i det røde felt.

'Hvor er det skammeligt, at I tillader jer at sende reklamer på Disney Show for Danmark Indsamlingen - Føj!', skrev Finn Schmidt på DR1's Facebookside.

'Irriterende og åndssvagt i et børneprogram', skrev Isabella Holm samme sted og postede et billede af en reklamebjælke hen over Disney Show.

Flere forældre beskrev, at deres børn blev generet af reklamerne.

'Flot DR, kæmpe store bannere for Danmarks Indsamling på tv i 30 sekunder. Flere gange under Disney Sjov. Min søn... far få det til at forsvinde, jeg kan ikke se..' skrev Henrik Petersen.

Også seere, der sad og så programmet 'Historien om Danmark' reagerede på reklamebjælkerne på DR1's Facebookside.

'Og nu bliver Historien om Danmark også ødelagt af reklamer. Igen. Det er fint vi skal samle ind, men behøver I at spamme alle programmer til' skrev Christina Nielsen.

Er det okay, at DR reklamerer for Danmarks Indsamling under Disney Sjov og Historien om Danmark?

I adskillige tilfælde var seere så hidsige, at der indgik adskillige ukvemsord i de vrede opslag.

Hos DR har man godt bemærket reaktionerne.

Anders Thomsen, der er redaktør for Danmarks Indsamling, forklarer, at der var tale om reklamebjælker á to gange 35 sekunder under Disney Sjov og to gange 45 sekunder under 'Historien om Danmark'.

»Jeg kan da godt forstå, at nogle bliver lidt irriterede over det, men det overrasker mig en lille smule, at folk bliver så arrige,« siger Anders Thomsen til B.T., og uddyber:

»I min optik er det ikke noget, der forstyrrer i særlig lang tid. Det er en meget lille indgriben i tv-seningen, så ja: reaktionerne har overrasket mig.«

Han forklarer, at det var et bevidst valg at lægge reklamebjælkerne i de to pågældende programmer.

»Det var for at øge opmærksomheden omkring den indsamling i dag. Det er dagen før, og det var på et tidspunkt, hvor der er mange, der ser fjernsyn på vores kanal,« forklarer Anders Thomsen.

Selvom han er overrasket, vil kritkken blive taget til efterretning.

»Vi ser på al den feedback, vi får. Vi justerer hele tiden fra år til år. Det er en balance med, at vi gerne vil gøre opmærksom på, hvad der sker ude i verden og skaffe nogle penge til det, og så sørge for, at dem, der ikke interesserer for indsamlingen, stadigvæk kan få en god oplevelse,« siger Anders Thomsen.