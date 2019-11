'Forudsigelig' og 'uforløst', men en fremragende skurk. DR's store efterårsserie 'Fred til lands' sluttede søndag aften med blandede anmeldelser.

Har du endnu sidste afsnit af DR's provinsdrama til gode og derfor ikke ved, om Dar Salim, Lene Maria Christensen og resten af selvtægtsgruppen får ram på Morten Hee Andersens diabolske karakter, skal du ikke læse videre, hvis du vil undgå at få afsløret, hvad det hele ender med.

Efter emner som økonomisk kriminalitet ('Bedrag'), religion ('Herrens veje') og dansk-svensk politisamarbejde ('Broen') kastede DR sig med 'Fred til lands' over en historie i otte afsnit om, hvordan borgerne i en lille fynsk by reagerer på, at byens store plageånd kører en jævnaldrende ung mand ihjel.

Premiereafsnittet i begyndelsen af oktober blev ifølge Gallup set af 942.000 danskere, men herfra gik det ned ad bakke. De seneste seertal fra uge 46 endte ifølge analyseinstituttet på 524.000 seere, hvilket altså er et tab på 418.000 seere.

DR: For tidligt at snakke om en sæson 2 'Fred til lands' slutter åbent med, at Mike-karakteren presses af nogle rockere til at tage tilbage til den lille by og skaffe penge fra den gruppe borgere, der har forsøgt at slå ham ihjel. DR kan ikke sige, om der kommer en sæson to. »Det er for tidligt at sige, om der kommer en anden sæson,« lyder det fra DR's kommunikationsafdeling. Med hensyn til de faldende seertal lyder det: »De er jo på flere måder ikke, hvad de har været. Ud over at al tv-seening falder, så ser vi i stigende grad en hale i forhold til streaming, som gør, at et programs fulde seertal stiger, også lang tid efter at en serie er sendt på flow.« »Hver afsnit blev i gennemsnit set af 843.000 fordelt på flow og streaming. For de fleste drama-serier er den typiske udvikling, at tallene falder løbende, så det er der ikke noget unormalt ved.« »Første afsnit ligger nu på 1.155.000, hvor 36 procent er tal fra streaming.«

DR oplyser, at danskernes nye streamingvaner dog giver højere seertal, når man ser set det over hele perioden – her er hvert afsnit i gennemsnit blevet set af 843.000 danskere.

Politikens anmelder Henrik Palle er skuffet over slutningen, som han i sin trestjernede anmeldelse mener er for forudsigelig og klassisk. At Morten Hee Andersens skurkerolle aldrig bliver slået ihjel, men ender i kløerne på en rockerbande, kalder Henrik Palle for 'gold spekulation'. Han bryder sig simpelthen ikke om, at der åbnes for en sæson to.

»Helt konkret var serien ganske enkelt for lang. Seks afsnit kunne rigeligt have gjort det. Så havde man også kunnet klippe de mange løse uafsluttede ender ud,« skriver Henrik Palle, der ud over den åbne slutning især kritiserer Dar Salims karakters udvikling. At man aldrig får en videre forklaring på hans fortid som soldat, kalder anmelderen for 'uforløst'.

Henrik Palle har dog ros til skuespillerne og særligt Morten Hee Andersens skurk, som han mener vil gå over i dansk tv-historie.

Håber du, man laver en sæson to af 'Fred til lands'?

Det er Jyllands-Postens anmelder Jacob Wendt Jensen enig i.

Han synes også, at slutningen var alt for tilfældig, men fremhæver også skuespilpræstationerne fra Claus Riis Østergaard, Dar Salim, Lene Maria Christensen og Morten Hee Andersen.

Han skriver i sin trestjernede anmeldelse om ottende afsnit af 'Fred til lands', hvor det viser sig, at Morten Hee Andersens karakter Mike er ond, fordi han blev misbrugt som barn:

»Det er en vildt udtænkt krølle på det hele, men også lige lovlig spekulativ og højt belagt. Pointen bliver så fyret af, samtidig med at Mike pludselig skal have bank i nogle rockerrelationer, der har været næsten usynlige i hele serien. Det virker alt for tilfældigt.«

Lene Maria Christensen. Foto: DR Vis mere Lene Maria Christensen. Foto: DR

DR spurgte søndag aften sine seere på Facebook, hvad de syntes om 'Fred til lands'.

Mange er glade.

Heidi Wests kommentar 'Fantastisk og super god serie. Fem stjerner' har fået flest opadvendte tommelfingre fra andre brugere. Dorte Berent har ligeledes mange brugere med sig, når hun skriver 'Sikke et spændende sidste afsnit. Super god serie og fantastiske skuespillere over hele linjen'.

Blandt de mest negative kommentarer lyder det fra Amanda Lykke Pedersen: 'Langtrukken og kedelig. Det ved jeg, at I kan gøre bedre. Savner dengang I lavede 'Broen' sammen med svenskerne. Det var godt.'