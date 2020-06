Ole Bornedal holder fortsat fast i, at hans rekorddyre tv-serie '1864' er noget af det bedste, han har lavet. For en af seriens skuespillere blev kritikken dog så massiv, at han stadig ikke har set den til ende.

DR fejrer i år 100-året for genforeningen med Sønderjylland – senest med en udsendelse direkte fra Dybbøl mandag aften.

I 2014 'tyvstartede' man festlighederne med den 173 millioner kroner dyre tv-serie '1864' om krigen og nederlaget til preusserne, der i 56 år sendte de danske sønderjyder under tysk styre.

Modtagelsen af '1864' var dog mildt sagt knap så varm som den, fx Lars Mikkelsens nye genforeningsprogrammer modtager i dag.

Skuespiller Jens-Sætter Lassen fra '1864'. Foto: per Arnesen / Frit Vis mere Skuespiller Jens-Sætter Lassen fra '1864'. Foto: per Arnesen / Frit

Historikere stod i kø for at kritisere serien for at være historisk ukorrekt, og på Christiansborg gik Dansk Folkepartis Pia Kjærsgaard og Søren Espersen til angreb med ord som 'makværk' og 'noget af det værste drama, DR har lavet'.

Esben Dalgaard, der i 2014 var et nyt ansigt på dansk tv, spillede i '1864' mølleren Erasmus.

Den i dag 43-årige skuespiller har siden taget revanche med store roller tv-serier som 'Bedre skilt end aldrig', sidste års 'Tinka'-julekalender og en tredjeplads i 'Vild med dans', men dengang var det hårdt at stå model til den massive kritik.

»Den sande historie er jo, at jeg troede rigtigt meget på vores projekt. Vi havde gjort vores bedste og havde en stor tro på, at denne serie ville blive fantastisk. Personligt havde jeg taget 32 kg på og havde tårnhøje forventninger. Måske vi fløj lidt for tæt på solen? Vi fik i hvert fald brændte vinger,« fortæller han og fortsætter:

Esben Dalgaard. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Esben Dalgaard. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

»I vores branche må man jo leve med kritik og delte meninger. Tonen dengang blev dog ret skarp og til tider personlig. Det var ikke rart. Jeg husker, at jeg i starten var enormt ked af det. Skuffet. Uforstående. For jeg syntes jo, det var godt. Til sidst gik jeg ovenpå og læste, mens familien så serien. Jeg har faktisk stadig aldrig set den færdig.«

Esben Dalgaard er stadig glad for at have været med til at lave '1864', og han husker tilbage på et fantastisk sammenhold, hvor alle gav alt, hvad de havde i sig.

Jeg er ikke længere lige så følsom omkring den, som jeg var, men jeg har stadig ikke set den. Heller ikke filmen Esben Dalgaard

»Jeg er ikke i tvivl om, at '1864' er det vigtigste, der er sket i min karriere. Det at være blevet valgt til det kæmpe projekt betød meget og åbnede en del,« fortæller han om rollen, der blandt andet bidrog til, at han senere fik sin første tv-hovedrolle i DR-serien 'Bankerot'.

Ole Bornedal, der både skrev og instruerede '1864', er stadig uforstående over for kritikken. Han gentager over for B.T., at serien som bekendt var skrevet på grundlag af historiker Tom Buk-Swientys bog 'Slagtebænk Dybbøl', samt at Dansk Folkeparti misforstod serien.

Ole Bornedal. Foto: Ólafur Steinar Gestsson Vis mere Ole Bornedal. Foto: Ólafur Steinar Gestsson

»De mente, at den var anti-dansk. Det var den absolut ikke. Snarere tværtimod. Så fulgte de 'intellektuelle' anmeldere efter, som mente, serien var romantisk. Efter min mening – dengang og nu – oplever jeg, at det var et 'galekor', som inkluderede alle undtagen de begejstrede seere, der fulgte med.«

Ole Bornedal henviser til de høje seertal og efterfølgende foredrag, han har holdt rundtomkring i Danmark, samt opmærksomheden fra udlandet.

»Det er stadigvæk noget af det bedste, jeg har lavet. Der er scener og karakterer af stor klasse. Fantastiske skuespillere, en enestående sjæl i fortællingen, Bent Mejding, Pilou, alle yder en kraftpræstation. Dan Laustens fotografering og Marco Beltramis musik er internationalt bemærkelsesværdig. De eneste, der ikke så det, var åbenbart jantelovens helte – som aldrig har været så stolte på barrikaderne, som de var i slaget mod '1864',« slutter han med et smil.