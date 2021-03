»Vi er gået ind i 2021, med en ambition om at komme over 10.000 faste medlemmer, og at vi kommer til at omsætte for omkring 11 millioner kroner.«

Der er store ambitioner fra firmaet L'Amourbox, som i sæson fire af 'Løvens hule' i 2019 fik en samlet investering på 1,2 millioner kroner fra 'løverne' Mia Wagner og Jan Lehrmann, som snuppede 25 procent af virksomheden, der sælger sexlegetøj på abonnement.

Knap to år senere hørte samarbejdet op, og firmaets stifter og administrerende direktør, Kristoffer Hjerrild, besluttede at købe 'løverne' ud. For forventningerne blev ikke afstemt.

»Det var en udfordring, at nogle ting kun blev ved snakken. Jeg lavede selv flere ærgerlige valg. Jeg kom for eksempel til at købe for mange varer hjem, men det var nok ikke det helt rigtig match alligevel,« fortæller Kristoffer Hjerrild til B.T., som nu kan se, at tallene er opadgående, og derfor forventer en stor omsætning i 2021 med masser af vækst.

Mia og Jan var åbenlyst begejstrede, første gang de stiftede bekendtskab med Kristoffers virksomhed.

Programmet blev optaget i november 2018, og i august 2020 blev aftalen underskrevet – 'løverne' skulle købes ud.

»Det har været den rigtige beslutning for os. Vi havde ikke den forventede vækst 2020, og når man ikke har den rigtige strategi, så bliver man nødt til at gøre noget ved det,« lyder det fra Kristoffer Hjerrild, som tilføjer, at han dog er taknemmelig for samarbejdet, og at han nød godt af at have to investorer med på holdet.

»Sideløbende med det kunne man sparre med investorerne om mange ting, og det var godt. Men som sagt var der også udfordringer. Der var en forventningsafstemning, der glippede lidt, fordi det hele gik for hurtigt, og det giver os et mindre underskud nu.«

Da 'løverne' dengang blev købt ud af L'Amourbox, forklarede Mia Wagner til Finans, at der netop havde været problemer med at forventningsafstemme.

»Det er klart, at det er vigtigt at få forventningsafstemt. Det kan være svært, for det kræver, at iværksætteren kommer på banen med de forventninger, de har,« fortalte Mia Wagner, der også forklarede, at der havde været flere forsøg på at finde fælles muligheder mellem dating.dk og L’Amourbox, men det var ikke muligt.

Det hele gik nemlig ret hurtigt fra optagelserne, og til at samarbejdet skulle begynde.

'Løvens hule' – sådan gik det siden I en serie af artikler taler B.T. med tidligere deltagere i 'Løvens hule' og hører, hvordan det er gået dem siden programmet. Er der specifikke personer eller investeringer, du gerne vil læse om, er du velkommen til at sende forslag til os på mail: sedf@bt.dk

»Inden jeg var med i 'Løvens hule', havde vi været i gang i knap ti måneder, og det gik udmærket. Vi havde dengang 1.000 medlemmer.«

»Så det var god timing at være med i 'Løvens hule', så vi kunne fortsætte den gode stime.«

Kristoffer Hjerrild fortæller, at han ændrede i sin salgsstrategi, lige inden han trådte ind ad døren til optagelserne.

»Inden jeg gik ind, satte jeg min egen værdiansættelse ned. Jeg havde fået en besked fra min bedste ven, som skrev: 'Du skal maks. afgive 15 procent af virksomheden',« fortæller Kristoffer Hjerrild og fortsætter:

»Og som man kunne se dengang, gik det lidt anderledes, og da jeg en time efter sad i min bil igen, tænkte jeg: 'Åh nej, nu skal jeg sige til min ven, at jeg ikke havde overholdt det, vi havde aftalt',« griner Kristoffer Hjerrild.

»Jeg var mega nervøs, da Jan Lehrmann ringede til mig for første gang efter aftalen. Jeg prøvede bare at være så cool som muligt,« griner Kristoffer Hjerrild videre, der fortæller, at 'Løvens hule' gav dem et boost i omsætning.

»Jeg har rigtig godt styr på produkterne og konceptet, men ud over kapital kan de to løver hjælpe med noget struktur og et mere langsigtet økonomisk overblik,« sagde Kristoffer Hjerrild den gang.

I kølvandet på 'Løvens hule' fik de hurtigt fordoblet antallet af medlemmer og kunne derfor ride på 'Løvens hule'-bølgen, som andre deltager også har beskrevet.

Da hypen efterfølgende forsvandt, var det hårdt arbejde at opretholde de gode tal. Og 2020 endte ud som en bølgedal.

»Vi kom ud af 2020 med en omsætning på lige omkring seks millioner. Som sagt voksede vi ikke så meget i 2020, som vi havde håbet. Corona har dog hjulpet os i den rigtige retning, men når man ikke har ordentlig styr på tingene, går det ikke som forventet.«

»Derfor endte vi desværre med at have et underskud på lige under 500.000 kroner ved seneste regnskab. Vi er syv ansatte nu, og vi har 5.000 medlemmer, og medlemsantallet er stigende,« lyder det fra Kristoffer Hjerrild, som dog ikke tager underskuddet så tungt, da han stadig satser på, at tingene skal vende.