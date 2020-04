Kunstneren skammer sig over at prioritere, som han gør.

Med alle valg følger fravalg. Sådan gælder det også for kunstneren Kristian Hornsleth, som for mange år siden valgte at dedikere sit liv til kunsten. Det har på flere punkter været på bekostning af familien.

»Det vigtigste for mig i tilværelsen er kunsten, må jeg indrømme. Men jeg siger det også med stor skam. Jeg er en lortefar,« afslører Hornsleth i det seneste afsnit af ‘Over atlanten’, hvor han sammen med seks andre danske kendisser skal sejle over atlanterhavet.

Sommetider leger han endda med tanken om, hvordan et anderledes liv ville have set ud for ham.

»Hvis jeg bare havde været journalist, fotograf eller producer, havde jeg måske brugt mere tid med familien. Der er dage, hvor jeg tænker, at jeg godt ville have valgt et normalt liv,« indrømmer han.

I Hornsleths hverdag fylder kunsten så meget, at der ikke er meget plads til andet.

»Det kan godt være, at jeg ikke er helt rask, men fra jeg står op, til jeg sover, tænker jeg kun på, hvordan jeg på en eller anden måde kan skubbe kunsten videre. Hvor meget pis kan du tåle? Hvor meget modstand kan du tåle? Mange gange tænker jeg, at jeg har en ledestjerne, som jeg løber efter, og så har jeg bag mig en snigende sindssyge, der kravler op på mig. Og familien står og råber på mig,« fortæller han.

‘Over atlanten’ sendes hver søndag på Kanal 5 og Dplay.

Artiklen er fragt i samarbejde med Realityportalen.dk.