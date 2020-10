Radio-vært Sara Bro i en jive. Tv-vært Kristian Bech i en cha cha cha. En omdans senere er dommen faldet.

Og det blev altså Kristian Bech og Mille Funk, der røg ud af denne fredags 'Vild med dans'.

»Videre er Sara og Morten,« lød det fra Sarah Grünewald.

»Jeg tager en oplevelse for livet med,« lyder det fra Bech, som uddyber:

»Nu skal jeg lige hjem og summe lidt. Det er en skuffelse.«

Begge par, der røg i omdans gav udtryk for, at de ikke ønskede at gå glip af 'Knæk cancer'-ugen, som er næste afsnit af 'Vild med dans'

Men det blev altså tv-vært Kristian bech, der røg.

Efter omdansen indrømmede biolog Vicky Knudsen, at hun var overrasket. Hun fik kritik for sin dans, men ros for sit humør af dommerne, og hun får altså to uger mere i danseprogrammet.

Sidste uge var den første til at forlade programmet håndboldspiller Lars Krogh Jeppesen. Og at være den første til at ryge ud af konkurrencen, var ikke noget, der behagede et sportsmenneske som ham.

»Det er bare et underholdningsprogram, så jeg har det ganske fint, men jeg ville da lyve, hvis jeg sagde, at jeg ikke gerne ville have været videre,« lød det fra den tidligere deltager, som dannede par med Malene Østergaard.