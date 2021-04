De har danset og charmeret sig hele vejen til næste fredags finale i 'X Factor'.

Men duoen Simon & Marcus havde bestemt ikke forventet, at de ville blive blandt de tre sidste, der nu skal kæmpe om sejren.

»Jeg tror aldrig, at tanken har strejfet os, at vi skulle stå i finalen,« siger duoen til B.T.

I anden halvdel af semifinalen var Simon & Marcus oppe imod Oh Lands tre solister under 23, Nikoline Sten Kristensen, Solveig og Lucca. Sidstnævnte trak nitten.

»De gør det på hver deres måde, og så har vi en helt fjerde måde, der stikker rimelig meget ud,« forklarer duoen.

»Vi kan godt sammenligne, men vi kommer bare med noget helt andet, og at folk så stemmer på os, det er bare fedt. Vi gør vores bedste med sangen, men vi er der for at lave noget fedt hver fredag, få folk i stemning og skabe noget godt humør.«

Et af de redskaber, som duoen har med i sin underholdningsværktøjskasse, er dansetrinene. De har tidligere imponeret med dem, og i semifinalen tog de – efter eget udsagn – deres bedste trin i brug.

Og det var måske en fejl.

»Nu har vi jo brugt vores ultimative kort, 'Krabben', i dag, og vi har faktisk måske smidt 'krabbekortet' for tidligt. Det kan godt være,« siger de.

»Men vi har lige en uge til at finde et nyt, legendarisk move.«

Til spørgsmålet om, hvorvidt 'ormen', som er udført på mangt et dansegulv gennem tiderne, kan komme i spil, ser de to unge mænd et potentiale.

»Uh, det tror jeg faktisk godt, at Marcus kan. Ellers har du en uge til at lære den,« lyder det fra duoens anden halvdel.

Om ormen kommer i spil, eller om de hiver noget helt nyt op ad hatten, får vi først at se på fredag, men tilbage står i hvert fald, at duoen tog fusen på bookmakerne, som ikke spåede dem store chancer før semifinalen.

Simon & Marcus var da også på udebane i kategorien 'Unplugged', hvor deltagernes vokaler virkelig kom på prøve.

»Jeg synes virkelig, man kunne høre på mig, at jeg var meget nervøs. Jeg rystede nærmest i stemmen. Jeg ved ikke, om det bare var spænding,« siger Simon.

»Det var det helt sikkert,« supplerer Marcus, der fortæller, at nummeret de sang, 'Sunday Best', havde en dejlig vibe, så det var bare med at gå ind på scenen og nyde det, hvis nu det blev sidste gang, de sang i 'X Factor.'

Det blev det som bekendt ikke, for på fredag står duoen klar til at tage kampen op mod Oh Lands to resterende deltagere Nikoline Sten Kristensen og Solveig.