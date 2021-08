Pen og papir skal skiftes ud med et par dansesko hos Michael Katz Krefeld.

Den populære krimiforfatter, der står bag 'Ravn'-serien, skal nemlig være med i 'Vild med dans'.

Det afslører TV 2.

»Jeg er SÅ glad for, at jeg får lov til at danse med i VMD i år. Det er en kæmpe ære,« lyder det fra Michael Katz Krefeld.

Den 55-årige forfatter er en af landets mest populære krimiforfattere og har vundet flere priser gennem tiden – deriblandt Krimimessens publikumspris i 2018.

I TV 2's danseprogram er det dog ikke hans skriveevner, han skal bedømmes på, og det er nervepirrende, fortæller han.

»Som krimiforfatter forsøger jeg at få fingrene til at danse hen over tastaturet, når jeg skriver. Den store udfordring I VMD bliver at få hele kroppen til at svinge med,« siger han og fortsætter:

»Og jo, jeg er millioner af kilometer væk fra min comfort-zone, men jeg håber, at min danseglæde overvinder premierenerverne. Det er i hvert fald mit store mål at få styr på trinene og give den fuld gas på dansegulvet.«

'Vild med dans' får premiere på TV 2 fredag 10. september.

Det er endnu uvist, hvem Michael Katz Krefeld skal danse med i programmet, der atter engang vil have Sarah Grünewald og Christiane Schaumburg-Müller som værter.