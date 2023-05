Johnny Depp har været på alles læber, siden han i denne uge er vendt tilbage i filmbranchens gode selskab med sin åbning af filmfestivalen i Cannes tirsdag. En tilbagevenden der også har delt vandene.

Og nu er et billede af Johnny Depp og den danske stjerne Mads Mikkelsen i tæt omfavnelse efter premieren blevet omtalt og kommenteret i stor stil på de sociale medier.

Mads Mikkelsen overtog som bekendt overtog rollen som troldmanden Grindewald fra Johnny Depp, efter han blev fyret fra 'Fantastiske skabninger'-filmserien på grund af rettens dom om, at han havde været voldelig overfor sin ekskone Amber Heard.

For filmekspert og filmredaktør på Soundvenue, Jacob Ludvigsen, er det derfor heller ikke overraskende at se de to herrer i venskabelig omfavnelse, efter de sad på række overfor hinanden til Johnny Depps premiere.

»Mads Mikkelsen har egentligt altid været rimelig åben omkring, at han intet har at udsætte på Johnny Depp. Han har kun delt sin beundring for Johnny Depp som en fantastisk skuespiller, og flere gange har han faktisk også udtrykt sig lidt skeptisk over for den her cancel culture, som opstår nogle steder,« siger filmekspert Jacob Ludvigsen.

»Så det ligger ret godt i tråd med den position, han generelt har taget i forhold til debatten om Johnny Depp.«

På samme måde blev Johnny Depp også taget vel imod på Cannes Film Festival med en syv minutter lang stående klapsalve, da han med det historiske drama 'Jeanne du Barry' vendte tilbage i sin første rolle i tre år.

Men Johnny Depp skiller stadig vandene i filmbranchen, efter han de senere år har fået sit privatliv udlagt og sit ry forplumret af flere store retssager.

SAGEN KORT: KONTROVERSERNE OMKRING JOHNNY DEPP I 'Jeanne du Barry' vender Johnny Depp tilbage til det store filmlærred i hovedrollen som kong Louis XV. Han blev udvalgt til rollen af instruktøren Maïwenn Le Besco, der hyrede ham, mens han fortsat var i gang med sit juridiske slagsmål mod Amber Heard. Det var selvsamme offentlige strid, der i første omgang gjorde Johnny Depp til persona non grata i Hollywood. Injurieretssagen endte dog med at falde ud til Johnny Depps fordel, da han fik medhold i sine tre anklager om, at hans ekskone havde udsat ham for injurier, som hun blev dømt til at betale mere end ti millioner dollar for. Amber Heard fik dog også medhold i en af sine anklager om injurier, hvorfor Johnny Depp også skulle betale hende to millioner dollar i erstatning. Det hele startede dog med, at mediet The Sun kaldte Johnny Depp for 'hustrumishandler' på en forside i 2018. Det gjorde de, fordi de mente, at det måtte være Johnny Depp, som Amber Heard skrev om i en klumme i The Washington Post, hvor hun beskrev et psykisk og fysisk voldeligt ægteskab, hun var kommet ud af. Derfor sagsøgte Johnny Depp The Sun, som dog endte med at vinde sagen, da retten fandt det beviseligt, at Johnny Depp havde været voldelig mod Amber Heard gennem deres et år lange ægteskab. Et ægteskab, der som bekendt endte med et polititilhold mod Depp for hustruvold og en straksskilsmisse i januar 2017. Efterfølgende var det så Amber Heard, som Johnny Depp hev i retten for injurier, da han mente, hun havde ødelagt hans ry og karriere med klummen dengang. Ved den retssag endte Johnny Depp med at vinde og få genoprejsning – og nu har hans tilbagevenden til det store lærred altså åbnet den fornemme Cannes Film Festival.

For mens nogle ser den 59-årige skuespiller som en ustabil hustrumishandler, så ser andre ham som frelseren fra en woke-kultur, der er gået for vidt, forklarer filmeksperten.

»Johnny Depp er ikke inde i det gode Hollywood-selskab endnu, men det er klart, at de her dage på Cannes filmfestival er en tryktest af, om verden er klar til Johnny Depp igen,« mener Jacob Ludvigsen.

»Men det har været et skridt frem og to tilbage for Johnny Depp. Nu har han en seriøs rolle i en seriøs film, hvor han er blevet modtaget som en kæmpe stjerne på en af de største filmplatforme i verden. Det er klart, at det er en faktor, der gør chancerne for hans comeback større,« forklarer filmeksperten.

Men faktisk er det ikke længere retsdramaet omkring hans voldelige forhold med ekskonen Amber Heard, der spænder mest ben for Johnny Depp.

Skuespillerparret Johnny Depp og Amber Heard blev gift i 2015 og skilt året efter. I 2018 beskyldte Amber Heard indirekte Depp for hustruvold, alkoholisme og stofmisbrug i en klumme i Washington Post. Hun nævnte ikke hans navn, men The Sun kaldte Depp for 'hustrumishandler' på forsiden. Det fik Depp til at anlægge en injuriesag mod mediet. Han endte dog med at tabe sagen, da det blev fundet beviseligt, at Depp faktisk havde været en hustrumishandler. Nu afventer han sin injuriesag mod Amber Heard for klummen, der startede det hele. Foto: ROBYN BECK Vis mere Skuespillerparret Johnny Depp og Amber Heard blev gift i 2015 og skilt året efter. I 2018 beskyldte Amber Heard indirekte Depp for hustruvold, alkoholisme og stofmisbrug i en klumme i Washington Post. Hun nævnte ikke hans navn, men The Sun kaldte Depp for 'hustrumishandler' på forsiden. Det fik Depp til at anlægge en injuriesag mod mediet. Han endte dog med at tabe sagen, da det blev fundet beviseligt, at Depp faktisk havde været en hustrumishandler. Nu afventer han sin injuriesag mod Amber Heard for klummen, der startede det hele. Foto: ROBYN BECK

Tværtimod har han vundet stor støtte på det, vurderer eksperten.

»Men samtidig sad han til en pressekonference dernede på Cannes og vrøvlede derudad, og det er med til at bestyrke, at han måske ikke er helt ved sine sansers fulde fem – og det er klart mest det, mere end retssagen, der står i vejen for hans comeback til den helt store scene,« fortæller filmredaktør Jacob Ludvigsen.

»Han skal slippe af med sit ry som en skuespiller, der lever lidt i sin egen verden, er lidt mental ustabil og ikke kan komme til tiden eller kan sine replikker. Det er det billede, han er oppe imod for at blive taget seriøst igen i Hollywood.«

Johnny Depp havde flere passionerede støtter under sin injurieretssag mod ekskonen Amber Heard. Foto: Craig Hudson Vis mere Johnny Depp havde flere passionerede støtter under sin injurieretssag mod ekskonen Amber Heard. Foto: Craig Hudson

Jacob Ludvigsen har dog ikke nogen stor tiltro til, at Johnny Depp nogensinde vil kunne opnå samme opbakning og anerkendelse, som han nød som Jack Sparrow-karakteren i forbindelse med det siden afviklede arbejde med 'Pirates of the Caribbean'-filmserien.

»Lige nu skal han arbejde sig op igennem mindre projekter og af sideveje i den uafhængige filmindustri og bevise sit værd igen. Men han sagde også i Cannes, at han ikke har brug for Hollywood længere. Så jeg tror mere på, at han får nogle mindre roller i uafhængige film eller serier, hvor han kan køre lidt på sit aparte outsiderbrand og vise, at han stadig kan levere varen,« vurderer filmeksperten.