I Rusland har cirka en million af borgerne et abonnement på streamingtjenesten Netflix.

Men i kølvandet af, at den russiske præsident, Vladimir Putin, invaderede Ukraine 24. februar, valgte Netflix at blokere tjenesten i landet.

Både, når det gælder adgangen til Netflix – men altså også de russiske film og tv-serier, der var på tegnebrættet, som blev sat i bero.

Det er landets Netflix-brugere ikke just tilfredse med. Derfor har et advokatfirma indledt et gruppesøgsmål mod streaminggiganten på vegne af russiske abonnenter, der mener, blokeringen er en krænkelse af deres rettigheder. Det skriver The Guardian.

Ifølge mediet betaler brugerne mellem 599 og 799 russiske rubler på månedsbasis, hvilket svarer til 50 og 70 danske kroner, for at få adgang til alt fra 'Squid Game' til 'Tinder Swindler'.

Angiveligt kræves der 60 millioner russiske rubler, tilsvarende mere end fem millioner danske kroner, i kompensation.

Det er ikke kun Netflix, de russiske borgere må undvære i denne tid. Kreml forsøger nemlig benhårdt at styre, hvilke informationer befolkningen får, hvorfor de sociale medier er blevet bandlyst.

Myndighederne har kaldt Facebook og Instagram for »ekstremistiske« og giver hårde straffe til medier og journalister, der beskriver situationen i Ukraine som en krig.