Netflix skal betale kompensation til ofrene for en togkatastrofe i Quebec i 2013, mener den canadiske regering, som langer kraftigt ud efter streamingtjenesten.

Det sker, fordi Netflix har nægtet at fjerne en passage i filmen 'Bird Box', hvor man ser autentiske optagelser fra tragedien i Lac-Megantic for godt fem år siden.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

47 mennesker mistede livet, da et løbsk godstog fyldt med olie en sommernat i juli eksploderede i byen Lac-Mégantic i det sydlige Canada.

I begyndelsen af Susanne Biers succesfilm med hollywood-stjernen Sandra Bullock i hovedrollen bliver optagelserne fra virkelighedens togkatastrofe brugt til at skildre et fiktivt apokalyptisk scenarie.

Det har skabt vrede i Canada og ikke mindst i regionen Ouébec, hvor byen Lac-Mégantic ligger.

Derfor er det blevet en sag for regeringen og de øvrige folkevalgte.

Vedtagelsen i det canadiske parlament er ikke bindende, men er en kraftig irettesættelse af Netflix.

»Vi ved, at folk kommer til at se denne film, og så bliver alle disse virkelige billeder bragt,« siger Pierre Nantel fra oppositionspartiet New Democrat og forklarer:

»For folk i Lac-Mégantic kan de se deres egen by brænde, og de kan forestille sig, hvordan deres egne familiemedlemmer var en del af det.«

De canadiske politikere kræver optagelserne fjernet, men det nægter streamingtjenesten.

Netflix har dog beklaget, at borgerne i Lac-Megantic føler sig krænkede af klippet.