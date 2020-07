'DR, det er en ommer!' Således afslutter Katrine Gisiger et opslag på Instagram, hvor hun kritiserer DR-programmet 'Fede forhold'.

Som kostvejleder er hun forarget over, at DR i programmet promoverer det, hun mener er et yderst problematisk syn på vægttab.

I programmet hjælper en såkaldt sundhedsekspert og en parterapeut tre par med at tabe sig og genfinde gnisten i forholdet. Det er der som sådan intet galt i, mener Katrine Gisiger. Man må gerne hjælpe andre.

Det er programmets præmis, der er skudt helt ved siden af.

Katrine Gisiger ejer jer af Livsstilshuset, hvorfra hun tilbyder foredrag og vejledning. Hun har desuden udgivet en bog om overspisning. Foto: Sarah Christine Nørgaard Vis mere Katrine Gisiger ejer jer af Livsstilshuset, hvorfra hun tilbyder foredrag og vejledning. Hun har desuden udgivet en bog om overspisning. Foto: Sarah Christine Nørgaard

'Det er tre par, der skal tabe sig på syv måneder ved hjælp af en drastisk livsstilsændring, kostplaner, forbud og madregler.'

'Når noget er drastisk, så er der minimal chance for, at det holder, og maksimal risiko for at tage alle kiloene på igen og ekstra – plus den bid af selvværdet, der ryger ved det. Og dét er farligt for vores psyke og dermed hele vores liv,' skriver hun i sit opslag.

Hun henviser eksempelvis til, at Pepsi Max i programmet bliver gjort til en synder, og at vægttab bliver fremhævet som løsningen på alle parrenes problemer, og over for B.T. uddyber hun kritikken:

»Det er godt tv. Måden er effektiv i forhold til før- og efter-billeder. Efter syv måneder er folk ekstremt glade,« siger hun og minder om, at deltagerne efter syv måneder står alene. Måske kan de holde sig inden for de udstukne kost- og træningsplaner, men:

»Det der med rygrad er en begrænset ressource. Sund livsstil skal bygges på det system, der ikke slipper op, og det kræver, at man kan lide de ting, man gør.«

Det er her, tilgangen, der giver hurtige resultater, er problematisk, mener Katrine Gisiger.

»Mange har en forestilling om, at hvis man først har tabt kiloene, så er det nemt at holde. Men det er omvendt.«

B.T. har tidligere beskrevet, hvordan det er gået nogle af de tidligere par. Eksempelvis kunne Camilla og Martin fra første sæson sidste år berette, at de havde tabt sig yderligere siden programmet.

I 'Fede Forhold' hjælper Michelle Kristensen de tre par med at tabe sig. Foto: Morten Sønniksen Vis mere I 'Fede Forhold' hjælper Michelle Kristensen de tre par med at tabe sig. Foto: Morten Sønniksen

Adspurgt, hvad hun tænker om det, svarer Katrine Gisiger:

»Selvfølgeligt kan det virke for nogen. Men et år er heller ikke nok at kigge på. Undersøgelser viser, at 90 procent tager de tabte kilo på igen inden for fem år. Det virker altså for 10 procent.«

»Hvad så med de 90 procent, der tager på igen? De skal ikke bare starte forfra – de skal starte endnu længere tilbage, fordi man ofte tager ekstra på.«

Kostvejlederen forklarer, at hvis vægttabet bygger på en masse regler og forbud, er der også større risici for, at man begår fejl, hvis restriktionerne ligger langt fra ens normale livsstil.

»Det er et rent minefelt. Og fejlene kan give følelsen af selvbebrejdelse og skam,« siger Katrine Gisiger og henviser til, at skam er en af de følelser, der oftest leder til, at man spiser.

Katrine Gisiger ved, hvad hun taler om. Hun har selv lidt af tvangsoverspisning og følt den skam, der følger med, når man ikke formår at holde sig til stramme madrestriktioner.

Hun har med egen krop som prøveklud erfaret, at det mentale også har betydning for en sund livsstil. Og netop det aspekt efterlyser hun i DRs program:

»Hvis de laver et etisk funderet program, der tager hånd om, at vægttab er svært og kompliceret, ville de formentlig få færre seere og mindre ros, fordi der er mange, der er af den gamle tankegang: 'Man skal bare tage sig sammen'.«

B.T. har fredag forsøgt at få en kommentar fra DR, som oplyser, at dette først bliver muligt mandag.