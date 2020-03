Sagde han virkelig det?

Det spørgsmål har Philine Roepstorff formentlig stillet sig selv, da kæresten Nicklas Bendtner fra sin liggestol på en ferie under sydens sol begynder at tale om bryllupsrejse.

En samtale, der bliver vist i torsdagens afsnit af Dplay-serien 'Bendtner og Philine'. Her udbryder fodboldspilleren:

»Vores bryllupsrejse ville jo ikke være her.«

En udtalelse, der straks får Philine Roepstorff til at sætte sig op og skærpe opmærksomheden på sin kæreste, der kort forinden har været hende utro med en 20-årig til en julefrokost.

»Jeg synes, det er en fed samtale det her,« når hun lige at bemærke, før Nicklas Bendtner fortsætter:

»Jeg ville jo skulle føje dig. Det ville blive action og adventure. Det her gør du jo for mig, det med at ligge og slappe af,« siger han og trækker armene op bag hovedet.

I programmet fortæller Philine Roepstorff, at det ikke var en snak, hun havde forventet at skulle have under sin ferie. Og det er der flere grunde til:

»Det er da interessant at høre, hvad han har at sige om bryllupsrejse. Et, fordi han først lige skal fri, ikke? To, så skal der lige siges 'ja'. Det er ikke der, vi er lige nu. Tre, så bare, fordi han lukker så meget lort ud.«

»Det er nogle gange meget interessant at høre.«

Ikke desto mindre ser man i programmet, at samtalen fortsætter, og både New Zealand og Brasilien kommer da på bordet som bud på destinationer.

Det - og meget mere - kan du se i torsdagens afsnit af 'Bendtner og Philine' på Dplay.