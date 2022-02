Millioner af følgere, designertøj, -tasker og -smykker i lange baner. Det kørte for den koreanske realitystjerne Song Ji-a. Lige indtil det hele smuldrede mellem fingrene på hende.

Det var især, efter hun medvirkede i Netflix' koreanske datingprogram 'Single's Inferno', at tingene begyndte at flaske sig.

Song Ji-a havde i forvejen Intet mindre end 400.000 personer, der troligt fulgte med på hendes Instagram-profil, hvor hun viste sin luksuriøse livsstil frem – spækfyldt med designervarer. Følgerantallet blev dog efter 'Single's Inferno' næsten tidoblet, da hele 3,7 millioner følgere fandt vej til hendes profil.

Men den influencerkarriere, der ellers så lysere ud end nogensinde før, fik altså en brat afslutning. Det skriver flere udenlandske medier, heriblandt South China Morning Post og Buzzfeed.

Det hele startede med, at fans spekulerede i, at de mange luksusvarer, hun viste frem, i virkeligheden ikke var ægte.

Og det blev bekræftet.

Det skulle nemlig vise sig, at en stor del af de lækre designervarer, Song Ji-a var iført – både i realityprogrammet og på sine sociale medier – var kopivarer.

Det resulterede i, at den nyudsprungne realitystjerne kom i massiv modvind og skabte overskrifter i hele Korea. Kritikken haglede ned over Song Ji-a.

Modvinden var så hård, at det endte med, at hun slettede alle sine videoer på YouTube og billeder på Instagram.

Forvilder man sig ind på en af Netflix-stjernens platforme nu, bliver man i stedet mødt af henholdsvis en fire minutter lang video på YouTube-kanalen samt et håndskrevet brev på Instagram, hvori hun undskylder. Men muligheden for at kommentere er slået fra.

I disse opslag proklamerede Song Ji-a, at hun ville tage en pause fra de sociale medier for at »kontinuerligt reflektere over sine handlinger«.

Men det stopper ikke her. Afsløringerne om, at stjernens livsstil måske ikke var nær så luksuriøs, som det ellers synede – og hun derved havde bedraget både seere og følgere med et falsk image – resulterede i, at hun er blevet klippet ud af minimum et af de programmer, hun senere skulle have medvirket i.

I løbet af kort tid faldt hele Song Ji-as karriere til jorden.

Der er simpelthen ikke nogen, der vil associeres med hende. End ikke 'Single's Inferno'-vennen Kim Hyun-joong og skuespillerveninden Kang Ye-won, der begge har slettet alle opslag med realitystjernen på Instagram og desuden er holdt op med at følge hendes profil.

Ovenstående sag har i særdeleshed fanget 27-årige Nikita Klæstrup, der selv er influencer og blandt andet bruger sin Instagram til at dele ud af sin store viden om popkultur. Hun tror dog ikke, at lignende kunne ske i Danmark.

»Der er jo en meget stor kulturforskel. Det er jo virkelig voldsomt. Ud fra, hvad jeg kunne læse mig til, handler det om, at Korea har en meget konservativ og ordentlig kultur. Man går meget op i, at man opfører sig ordentligt, man bryder ikke loven, snyder ikke, man lyver ikke – og det er lidt den følelse, folk har: at hun har løjet for dem,« fortæller hun til B.T. og fortsætter:

»Jeg tror personligt ikke, at det ville blive en lige så stor ting, hvis en dansk influencer blev taget i at have kopivarer.«

Den udmelding kan Nikita Klæstrup meget vel have ret i. I hvert fald hvis man spørger Barbara Suhr-Jessen, der er sektionschef for Håndhævelse og Anti-piratkopiering i Patent- og Varemærkestyrelsen.

For nylig har B.T. nemlig kunnet berette om en dansk realitystjerne, der reklamerer for en hjemmeside, hvor man kan købe kopivarer. I den forbindelse sagde Barbara Suhr-Jessen:

»Man kan sagtens forestille sig, at en influencer kan bryde loven ved at reklamere for en hjemmeside, som ulovligt sælger kopivarer, men det vil afhænge af omstændighederne i den konkrete sag. Jeg har endnu ikke set afgørelser fra domstolene om influenceres reklame for ulovlige kopivarer.«