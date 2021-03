Fredag aften lød meldingen, at Joe Exotic kendt fra Netflix-dokumentaren Tiger King skulle skilles.

Joe Exotic har ellers kæmpet – og kæmper stadig – en kamp for, at hans noget yngre ægtemand Dillon Passage ikke kaster håndklædet i ringen, mens han selv sidder i spjældet.

'Det var ikke en nem beslutning, men både jeg og Joe forstår, at situationen ikke er god for nogen af os,' skrev Dillon Passage på Instagram fredag, da han bekræftede nyheden om skilsmissen.

Men allerede lørdag er Joe Exotic ifølge TMZ ude med en kontramelding.

Ifølge Joe Exotics advokat, Francisco Hernandez, har han nemlig sendt en mail til advokaten sent fredag, efter han har haft en ærlig samtale med Dillon Passage.

Og der skulle de ifølge mailen være blevet enige om at sætte skilsmissen i bero for nu.

'Jeg og Dillon har snakket, og vi kommer ikke til at haste en lovlig skilsmisse igennem. Det har været hårdt for os begge, og han kommer til at gøre det, han finder nødvendigt, og jeg foretrækker at forblive gift lige nu, så tingene ikke bliver komplicerede. Og hvis jeg kommer igennem det her, så finder vi ud af det,' lyder det i mailen.

Hvad præcis, Dillon Passage så finder nødvendigt, mens hans ægtemand sidder fængslet, kommer Joe Exotic ikke ind på.

Men den unge kæreste i 20'erne har ifølge Joe Exotic altid været der for ham.

'Han svarer stadig på mine opkald tre gange om dagen og vil fortsætte med at støtte mig,' lyder det fra Joe Exotic i mailen til advokaten.

Parret har været gift siden 2017. To måneder før de blev gift, døde Joe Exotics tidligere mand Travis Maldonado, efter han ved et uheld skød sig selv.

Joe Exotic har siddet fængslet siden januar, hvor han blev idømt 22 års fængsel for et forsøg på at få slået ærkerivalen Carole Baskin ihjel.

Han kæmper stadig for at blive løsladt, men det ser ikke ud til at lykkes ham.